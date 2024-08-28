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Біла веселка та міражі: українські полярники показали 5 незвичайних явищ біля "Вернадського"

Альона Павлюк — 28 серпня, 10:51
Біла веселка та міражі: українські полярники показали 5 незвичайних явищ біля Вернадського
Станція "Академік Вернадський"
Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Українські полярники показали п’ять незвичайних атмосферних явищ, які можна побачити біля станції "Академік Вернадський".

Їх фото опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Біла веселка

Кольоровими веселками нікого не здивуєш, однак в Антарктиці вони бувають й білими.

Такі веселки виникають через те, що краплі води, через які заломлюється та розсіюється світло, є дуже дрібними. Тому пучки світла змішуються, а кольори стають менш вираженими – аж до повного збліднення.

Білу веселку також називають туманною, бо вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, що складається з маленьких крапель.

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Біла веселка біля Вернадського
Біла веселка
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Гало

Гало – це ніби веселка, яка виникає навколо джерела світла (Сонця, Місяця).

Воно виникає, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів. Світло, проходячи крізь них, заломлюється та відбивається.

Мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення гало. Однак інколи його можна побачити й в Україні.

Гало біля Вернадського
Гало
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Міражі

Міражі над водою океану можна спостерігати лише в полярних регіонах. Під час цього оптичного явища велетенські айсберги та острови неначе зависають у повітрі. Тривати міражі можуть кілька днів чи тижнів.

У пустелі це явище формується внаслідок нагріву поверхні сонцем, тоді як в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується внаслідок накопиченого за літо тепла океану. Тонкий прошарок гарячого повітря "залипає" над поверхнею води та діє, як криве дзеркало.

Міраж біля Вернадського
Міраж
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Перламутрові хмари

Перламутрові хмари, або крижані полярні стратосферні хмари, мають вигляд різнокольорових плям на небі та складаються з кристаликів криги. Їх можна спостерігати здебільшого в полярних регіонах.

Більшість хмар перебувають у "вологій" тропосфері – нижньому шарі атмосфери. Водночас перламутрові формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері.

Перламутрові хмари є досить рідкісним явищем. В Антарктиці вони переважно бувають взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-30 кілометрів) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С).

Перламутрові хмари біля Вернадського
Перламутрові хмари
Національний антарктичний науковий центр/Facebook
Південне полярне сяйво

Полярне сяйво біля "Вернадського" – досить рідкісна подія, адже станція розташована далеко від південного магнітного полюса Землі. До того ж там постійно хмарно.

Однак 12 серпня українські полярники зазнімкували це неймовірне явище – після того, як сталася магнітна буря рівня К-8 за індексом Бартельса (0 – немає збурення, 9 – дуже велике збурення).

Полярне сяйво біля Вернадського
Південне полярне сяйво
Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Нагадаємо, українські полярники показали зоряне небо над "Вернадським".

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