Біла веселка та міражі: українські полярники показали 5 незвичайних явищ біля "Вернадського"

Українські полярники показали п’ять незвичайних атмосферних явищ, які можна побачити біля станції "Академік Вернадський".

Їх фото опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Біла веселка

Кольоровими веселками нікого не здивуєш, однак в Антарктиці вони бувають й білими.

Такі веселки виникають через те, що краплі води, через які заломлюється та розсіюється світло, є дуже дрібними. Тому пучки світла змішуються, а кольори стають менш вираженими – аж до повного збліднення.

Білу веселку також називають туманною, бо вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, що складається з маленьких крапель.

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Біла веселка Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Гало

Гало – це ніби веселка, яка виникає навколо джерела світла (Сонця, Місяця).

Воно виникає, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів. Світло, проходячи крізь них, заломлюється та відбивається.

Мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення гало. Однак інколи його можна побачити й в Україні.

Гало Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Міражі

Міражі над водою океану можна спостерігати лише в полярних регіонах. Під час цього оптичного явища велетенські айсберги та острови неначе зависають у повітрі. Тривати міражі можуть кілька днів чи тижнів.

У пустелі це явище формується внаслідок нагріву поверхні сонцем, тоді як в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується внаслідок накопиченого за літо тепла океану. Тонкий прошарок гарячого повітря "залипає" над поверхнею води та діє, як криве дзеркало.

Міраж Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Перламутрові хмари

Перламутрові хмари, або крижані полярні стратосферні хмари, мають вигляд різнокольорових плям на небі та складаються з кристаликів криги. Їх можна спостерігати здебільшого в полярних регіонах.

Більшість хмар перебувають у "вологій" тропосфері – нижньому шарі атмосфери. Водночас перламутрові формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері.

Перламутрові хмари є досить рідкісним явищем. В Антарктиці вони переважно бувають взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-30 кілометрів) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С).

Перламутрові хмари Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Південне полярне сяйво

Полярне сяйво біля "Вернадського" – досить рідкісна подія, адже станція розташована далеко від південного магнітного полюса Землі. До того ж там постійно хмарно.

Однак 12 серпня українські полярники зазнімкували це неймовірне явище – після того, як сталася магнітна буря рівня К-8 за індексом Бартельса (0 – немає збурення, 9 – дуже велике збурення).

Південне полярне сяйво Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Нагадаємо, українські полярники показали зоряне небо над "Вернадським".