"Куди подівся океан?" Полярники показали, як пінгвіни шукають інший шлях на берег під час відпливу

Днями біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" були сильні відпливи – перепади між максимальним та мінімальним рівнем води коливалися до 1,8 метра.

Це спричинило неабиякі незручності кільком тисячам субантарктичним пінгвінам, які зараз мешкають на острові Галіндез, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

"Через суттєве пониження рівня води пінгвіни після сніданку не могли піднятися на берег на звичних для них маршрутах. Тож ходили й шукали інші шляхи.

У цей час на чорно-білих красунчиків можна було натрапити в неочікуваних місцях. Приміром, озонометрист Сергій Якущенко пішов до причалу, щоб порозглядати морське дно, а зустрів пінгвінів", – пишуть у НАНЦ.

Полярник зняв миле відео таких пошуків.

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Вчені кажуть, що пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег – до 3 метрів.

"Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та "вилетіти" в повітря. Хоча за можливості вони обирають все ж пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами", – зазначають полярники.

Раніше поблизу української станції "Академік Вернадський" полярники зазнімкували незвичайне явище – хмари, які формою нагадують гребінці або морські хвилі.