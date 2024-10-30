"Небесні гребінці": полярники зазнімкували незвичайне явище над станцією "Вернадський"

В Антарктиді поблизу української станції "Академік Вернадський" полярники зазнімкували незвичайне явище – хмари, які формою нагадують гребінці або морські хвилі.

В Національному антарктичному науковому центрі пояснили, що особливого вигляду хмари набувають завдяки нестійкості Кельвіна-Гельмгольца – зіткнення двох потоків, що мають різну щільність.

Анна Соіна/Національний антарктичний центр/Facebook Анна Соіна/Національний антарктичний центр/Facebook Анна Соіна/Національний антарктичний центр/Facebook

У такий спосіб на межі двох потоків з’являється турбулентність, яка утворює "гребінці".

В Європейській метеорологічній спільноті повідомляють, що явище отримало свою назву на честь лорда Кельвіна та Германа фон Гельмгольца, які вивчали фізику атмосферної нестабільності хвилястих хмар.

РЕКЛАМА:

За словами українських науковців, нестійкість може виникати на межі одного або двох різних середовищ і не обов’язково в повітрі.

Прикладом нестійкості також вважають хвилі на поверхні води, які утворюються під дією вітру. Часом вони втрачають свою стійкість, через що на верхівках хвиль можна побачити пінні "гребінці".

У випадку хвилястих хмар відбувається взаємодія різних шарів тропосфери – нижнього шару атмосфери, в якому утворюється більшість хмар. Тут "небесні гребінці" з’являються через різницю температур, коли верхній прошарок повітря тепліший за нижній.

"Верхній теплий потік рухається швидше й чіпляє нижній – повільніший і холодніший. На межі їхньої взаємодії утворюються "хвилі з гребінцями", – пояснюють українські полярники.

Однак не завжди це явище можна побачити людським оком – спостерігати за хмарами у формі хвиль можна лише тоді, коли на межі шарів повітря насичене вологою.

У Європейській метеорологічні спільноті додають, що ще однією важливою умовою утворення хвилеподібних хмар є вітер, що забезпечує нестабільність Кельвіна-Гельмгольца.

Наявність "небесних гребінців" може свідчити про те, що літаки в районі їхнього утворення можуть зазнавати впливу турбулентності, пише EarthSky.

Раніше учасники 29-ї української антарктичної експедиції показували рідкісне явище – місячне гало над крижаним континентом.