Полярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого

нколи ж пінгвіни навіть намагаються посмикати за шнурки на черевиках полярника

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" кажуть, що в Антарктиці людям не можна наближатися до тварин, але навпаки це правило не працює.

Чимало мешканців льодяного континенту залюбки розглядають наших учених, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

"Особливо це стосується найчисленніших сусідів наших полярників – субантарктичних пінгвінів. Здебільшого вони не бояться людей і часом самі виявляють до них цікавість.

Тож якщо присісти на камінчику десь поруч з океаном і поринути в думки, то можна незчутися, як поруч з'явиться чимало пінгвінів", – кажуть у НАНЦ.

Там опублікували відео, на якому видно, як зграя чорно-білих птахів рушила в бік озонометриста 29-ї Української антарктичної експедиції Сергія Якущенка і стала зацікавлено роздивлятися його. Це сталося на мисі Пінгвін-Пойнт острова Галіндез.

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"Інколи ж пінгвіни навіть намагаються спробувати на дзьоб елементи одягу чи екіпірування полярника. Наприклад, посмикати за шнурки на черевиках", – кажуть у НАНЦ.

Крім того, деякі пінгвіни гніздують досить близько до станції, а часом навіть використовують для цього її споруди. Завдяки цьому українські полярники можуть спостерігати за птахами прямо з вікон "Вернадського".

Раніше ми писали, що вже в середині жовтня полярники нарахували на Галіндезі понад 3,5 тисячі пінгвінів. Більшість з них – субантарктичні пінгвіни, але є також дві пари "адельок".