Полярники показали тюленятко, яке цьогоріч першим народилося біля "Вернадського"
Українські полярники показали перше тюленятко Ведделла, яке цього року народилося на острові Вінтер, розташованому навпроти острова Галіндез.
Відео з новонародженим хлопчиком опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.
"Показуємо неймовірно миле відео з малюком у різні дні його життя.
Погляньте, як ніжно він пригортається до матусі та спілкується з нею", – прокоментували ролик полярники.
За їхніми словами, "Ведделлята" народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча. В перші дні тюленятка зазвичай важать 25-30 кілограмів.
Тюленятка дуже швидко ростуть на поживному молоці мами, адже його жирність складає аж 54%. До кінця вигодовування, яке триває близько 3 місяців, їхня вага може сягати 90 кілограмів, а дорослі тюлені Ведделла важать 400 кілограмів.
Нагадаємо, науковці, які перебувають на "Вернадському", закликали своїх підписників долучитися до вибору імені новонародженому хлопчику. Всі охочі можуть залишити свої пропозиції у коментарях під дописом. Це можна зробити до 23:59 22 вересня.
Опісля цього фахівці обиратимуть серед них найкраще. Автор найкращої пропозиції отримає подарунок – шеврон від 29-ої УАЕ.