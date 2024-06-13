"Фиркає" на полярників і пливе геть: до станції "Вернадський" завітав тюлень-крилеїд

Фото ілюстративне. Популяція крилеїдів може досягати від 10 до 40 мільйонів особин

Біля берегів острова Галіндез поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" українські полярники зустріли тюленя-крилеїда.

"Фиркання" тварини після успішного полювання опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

На відео можна побачити представника наймасовішого виду антарктичних тюленів – крилеїда. Він біля берегів острова вполював собі здобич. Однак криль – планктонний ракоподібний – опинився не у пащі, а на вусах тварини.

Полярники зазначають, що тюлень створював звуки, схожі на фиркання, не через обурення результатом пошуку їжі. Така поведінка – визначальна ознака тварин цього виду, як і їхня видовжена морда.

Тюлені-крилеїди зазвичай сягають ваги у 300 кілограмів за довжини від 2 до 2,5 метра.

"Цікаво, що для вилову здобичі цей вид має спеціальні зуби – у формі гребінців. Коли вони змикаються, то утворюють своєрідне сито для фільтрування води і "затримки" крилю", – додають працівники станції.

За словами полярників, крилеїдів часто можна зустріти поблизу станції в літньо-осінній період, коли вони масового плавають крижинами у навколишніх водах.

"Їхнє життя загалом дуже прив'язане до морського льоду, й часто вони мігрують разом із ним. Вміють віртуозно вистрибувати на крижини, хоч і не завжди це вдається їм з першої спроби", – додали полярники.

Популяція тюленів-крилеїдів величезна – їхню кількість оцінюють від 10 до 40 мільйонів. Таку масовість пояснюють тим, що тварини мають величезний запас їжі і менше харчових конкурентів, особливо після масового винищення китів, яке відбулося в XX столітті.

Полярники зауважують, що крилеїди також мають природних ворогів – морських леопардів і косаток, для яких часом стають здобиччю.

Раніше працівники дослідницької станції "Академік Вернадський" розповіли "детективну історію" виокремлення Південного океану та інші цікаві факти про ці води.