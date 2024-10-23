Поблизу української станції в Антарктиді з’явилися "адельки": що це за істоти і чому вони там опинилися

Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" гніздяться тисячі субантарктичних пінгвінів – їх можна легко впізнати за червоним дзьобом та білими смугами на скронях.

Водночас на острові часом з’являються поодинокі пари представників іншого, не менш привабливого виду – пінгвіни Аделі, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Представників цього виду можна впізнати за меншим розміром, повністю чорною головою, а також біло-блакитними очима.

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Субантарктичні пінгвіни легко уживаються поруч з "адельками", оскільки два види птахів не спаровуються між собою і не ведуть боротьби за територію.

"Загалом "адельки" більш холодолюбні пінгвіни, тоді як субантарктичні – більш теплолюбні. Тому зі зміною клімату популяція останніх зростає", – пояснюють полярники.

За словами полярників, пінгвіни Аделі переважно будують гнізда на інших островах поблизу. Водночас часом кілька пар "заходять у гості" і на Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".

Поблизу українських полярників птахи також можуть зрідка гніздуватися.

"Наприклад, торік гнізда зробили дві пари, однак лише в однієї було маля", – розповіли члени 29-ї антарктичної експедиції.

Працівники "Вернадського" кажуть, що наразі на острові Галіндез перебувають дві пари "адельок", але лише одна з них розпочала активне будівництво гнізда.

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"Сподіваємося, цього року зможемо показати вам маленьких "аделят" із Галіндеза", – додали полярники.

Нагадаємо, попри попередню затримку, у жовтні субантарктичні пінгвіни почали повертатися на острів Галіндез, де намагаються знайти найкращі місця для гніздування.

За попередніми підрахунками членів антарктичної експедиції, поблизу "Вернадського" перебуває понад 3,5 тисячі птахів.