Поблизу української станції в Антарктиді з’явилися "адельки": що це за істоти і чому вони там опинилися
Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" гніздяться тисячі субантарктичних пінгвінів – їх можна легко впізнати за червоним дзьобом та білими смугами на скронях.
Водночас на острові часом з’являються поодинокі пари представників іншого, не менш привабливого виду – пінгвіни Аделі, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.
Представників цього виду можна впізнати за меншим розміром, повністю чорною головою, а також біло-блакитними очима.
Субантарктичні пінгвіни легко уживаються поруч з "адельками", оскільки два види птахів не спаровуються між собою і не ведуть боротьби за територію.
"Загалом "адельки" більш холодолюбні пінгвіни, тоді як субантарктичні – більш теплолюбні. Тому зі зміною клімату популяція останніх зростає", – пояснюють полярники.
За словами полярників, пінгвіни Аделі переважно будують гнізда на інших островах поблизу. Водночас часом кілька пар "заходять у гості" і на Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".
Поблизу українських полярників птахи також можуть зрідка гніздуватися.
"Наприклад, торік гнізда зробили дві пари, однак лише в однієї було маля", – розповіли члени 29-ї антарктичної експедиції.
Працівники "Вернадського" кажуть, що наразі на острові Галіндез перебувають дві пари "адельок", але лише одна з них розпочала активне будівництво гнізда.
"Сподіваємося, цього року зможемо показати вам маленьких "аделят" із Галіндеза", – додали полярники.
Нагадаємо, попри попередню затримку, у жовтні субантарктичні пінгвіни почали повертатися на острів Галіндез, де намагаються знайти найкращі місця для гніздування.
За попередніми підрахунками членів антарктичної експедиції, поблизу "Вернадського" перебуває понад 3,5 тисячі птахів.