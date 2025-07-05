Гострі айсберги, млинці льоду та фонтани від китів: полярники зняли виїзд у крижані води Антарктиди

З настанням зими в Антарктиді полярники дедалі рідше виходять в океан на човнах

Українські полярники в Антарктиді показали зимовий вихід в океан поблизу острова Галіндез.

Подорож човном крижаними водами Південного океану супроводжують вражаючі види гостроверхих айсбергів, млинців криги, що формується, а також "привітання" китів фонтанами.

Роликом поділилися в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці розповіли, що поблизу станції "Академік Вернадський" в Антарктиді триває зима – в акваторії навколо острова Галіндез з’являється лід, а тому виїзди на човнах стають рідшими або й припиняються взагалі. Однак один такий вчені все ж вирішили провести.

На відео, яке вони зняли під час такого виїзду, видніються крижані млинці – круглі шматки льоду на поверхні води, які на вигляд ніби обточені.

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"Це – один з етапів формування морської криги. У разі зниження температури млинці застигають в еластичну льодову кору – нілас.

Але поки є можливість, українські дослідники виходять працювати в океан для відбору зразків та спостережень за тваринами", – розповіли полярники.

Українські вчені кажуть, що зимові виїзди є дуже цінними, адже допомагають зібрати унікальну інформацію про поведінку морських тварин в умовах зміни клімату.

На ролику видно, як дослідники натрапили на горбатих китів, які пускають фонтани та округлюють спини – це їхня типова поведінкою поблизу поверхні води.

Фонтанування відбувається, коли кит робить вдих через дихальний отвір на маківці (дихало), випускаючи струмінь повітря та конденсованої водяної пари.

"Через різницю тиску та температури над велетнем неначе утворюється хмара і чутно гучний звук, з яким витискається повітря. У горбанів фонтан схожий на кущ і може сягати від трьох до п’яти метрів у висоту", – роз’яснили в НАНЦ.

Округленням вчені називають процес, коли найбільший ссавець сильно вигинає спину в ділянці плавця. Горбаті кити отримали свою назву саме завдяки цій поведінці та наявності спинного плавця, кажуть полярники.

Раніше українські науковці показали тюленя, який відпочиває на крижині на тлі неба рожево-фіолетового кольору.