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Гострі айсберги, млинці льоду та фонтани від китів: полярники зняли виїзд у крижані води Антарктиди

Анна Коваленко — 5 липня, 17:54
Гострі айсберги, млинці льоду та фонтани від китів: полярники зняли виїзд у крижані води Антарктиди
З настанням зими в Антарктиді полярники дедалі рідше виходять в океан на човнах
Фото: Скриншот/НАНЦ

Українські полярники в Антарктиді показали зимовий вихід в океан поблизу острова Галіндез.

Подорож човном крижаними водами Південного океану супроводжують вражаючі види гостроверхих айсбергів, млинців криги, що формується, а також "привітання" китів фонтанами.

Роликом поділилися в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці розповіли, що поблизу станції "Академік Вернадський" в Антарктиді триває зима – в акваторії навколо острова Галіндез з’являється лід, а тому виїзди на човнах стають рідшими або й припиняються взагалі. Однак один такий вчені все ж вирішили провести.

На відео, яке вони зняли під час такого виїзду, видніються крижані млинці – круглі шматки льоду на поверхні води, які на вигляд ніби обточені.

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"Це – один з етапів формування морської криги. У разі зниження температури млинці застигають в еластичну льодову кору – нілас.

Але поки є можливість, українські дослідники виходять працювати в океан для відбору зразків та спостережень за тваринами", – розповіли полярники.

Українські вчені кажуть, що зимові виїзди є дуже цінними, адже допомагають зібрати унікальну інформацію про поведінку морських тварин в умовах зміни клімату.

На ролику видно, як дослідники натрапили на горбатих китів, які пускають фонтани та округлюють спини – це їхня типова поведінкою поблизу поверхні води.

Фонтанування відбувається, коли кит робить вдих через дихальний отвір на маківці (дихало), випускаючи струмінь повітря та конденсованої водяної пари.

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"Через різницю тиску та температури над велетнем неначе утворюється хмара і чутно гучний звук, з яким витискається повітря. У горбанів фонтан схожий на кущ і може сягати від трьох до п’яти метрів у висоту", – роз’яснили в НАНЦ.

Округленням вчені називають процес, коли найбільший ссавець сильно вигинає спину в ділянці плавця. Горбаті кити отримали свою назву саме завдяки цій поведінці та наявності спинного плавця, кажуть полярники.

Раніше українські науковці показали тюленя, який відпочиває на крижині на тлі неба рожево-фіолетового кольору.

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