Морський красень під небом Антарктиди: полярники зазнімкували тюленя, що відпочиває на крижині

Українські науковці з антарктичної станції "Академік Вернадський" зробили знімок, як тюлень-крилеїд на крижині пливе в океані на тлі неба фантастичного кольору.

Цікавий кадр впіймала біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

На фото тюлень лежить на шматку льоду посеред океану. Особливої атмосфери картині додає небо, яке захід сонця "зафарбував" у рожево-фіолетовий (аж до чорничного) колір.

Леопард, тюлень і неймовірне небо Фото: Зоя Швидка/НАНЦ

"Саме взимку біля "Вернадського" найчастіше можна спостерігати дуже красиве різнокольорове небо. Це пов'язано з тим, що сонце не підіймається високо над горизонтом.

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З низького положення світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, тож кольори розсіюються інакше. "Короткі" сині хвилі поступаються місцем "довгим" червоним, і з рухом сонця змінюється палітра", – пояснюють полярники.

Крім того, на колір неба над островом Галіндез впливають особливі антарктичні хмари, а також підстильна поверхня: сніг, морський лід або чиста вода, від якої теж відбиваються промені.

Раніше полярники продемонстрували різний "настрій" звучання Південного океану.