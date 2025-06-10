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Кораблі залишають "шрами" на антарктичному дні. Науковці пояснили, чому це небезпечно

Тетяна Бугаєнко — 10 червня, 16:20
Кораблі залишають шрами на антарктичному дні. Науковці пояснили, чому це небезпечно
протягом сезону 2022-2023 років навколо Антарктиди зареєстрували щонайменше 195 суден
Steve_Allen/Depositphotos

За останні десятиліття Антарктида все більше страждає від негативного впливу людської цивілізації.

Нещодавно дослідники виявили, що через активізацію судноплавства у антарктичних водах було суттєво пошкоджено морське дно і, як наслідок, постраждали його екосистеми.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в Frontiers in Conservation Science, пише IFL.Science.

У ході робити науковці за допомогою підводних камер зафіксували стан морського дна на 36 ділянках. Вони побачили, що в багатьох з них ланцюги та якорі суден залишили "шрами" на дні. Через пошкодження там не було типових для цих широт видів.

"Постраждали губки – важливі для фільтрації води, поглинання вуглецю та забезпечення притулку, їжі та складних середовищ існування. Вони приносять користь усій морській екосистемі, зокрема пінгвінам і тюленям", – зазначив автор дослідження Метью Малреннан.

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Якорі та ланцюги пошкоджують морське дно
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Frontiers

За останні роки в Антарктиді стало більше човнів. Тільки протягом сезону 2022-2023 років навколо Антарктиди зареєстрували щонайменше 195 туристичних, дослідницьких і рибальських суден, а також приватних яхт. Однак вважається, що окрім них є ще багато човнів без належних ліцензій.

Вчені зазначають, що хоча пошкодження морського дна Антарктики відбулося лише впродовж кількох років або десятиліть, відновлення, ймовірно, триватиме набагато довше. Життя в Антарктиді функціонує в інших часових рамках, ніж в інших морських екосистемах.

"Екологічне відновлення дійсно залежить від місця. Види у холодних водах ростуть набагато повільніше, ніж у теплих температурах", – пояснила співавторка дослідження Саллі Вотсон.

Вчені вважають, що необхідно провести більше досліджень короткострокового та довгострокового впливу судноплавства на стан антарктичного дна.

Нагадаємо, нещодавно українські полярники показали, як "звучить" Південний океан.

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