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Полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео

Ірина Батюк — 14 грудня, 17:35
Полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео
Днями неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята
Фото: НАНЦ

Українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" опублікували відео, на якому пінгвіни спускаються зі стрімкої гірки, та розповіли про особливості ходи пінгвінів.

"Її секрет у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця.

Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають", кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

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Миле відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

"Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?" – підписали милий ролик у НАНЦ.

Нагадаємо, днями неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону.

В одному гнізді на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

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