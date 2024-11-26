Полярники розповіли, скільки пінгвінів є біля станції "Вернадський" та коли очікувати на поповнення

На острові Галіндез, де розташована українська дослідна станція "Академік Вернадський", вже оселилися майже 4 тисячі пінгвінів.

У близько 900 гніздах вже є яйця – зазвичай, по два у кожному, розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Батьки висиджують їх по черзі: один сидить на гнізді, інший – вирушає на пошуки їжі.

"Субантарктичні пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців.

На лапах яйця вигрівають інші види – королівські та імператорські. Однак їхні представники не живуть в районі станції "Академік Вернадський", а лише дуже зрідка заходять у гості", – пояснили науковці.

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Період визрівання пташенят становить 34-36 днів. Оскільки перше яйце пінгвінів цього року з’явилося на початку листопада, то поповнення слід очікувати у середині грудня, кажуть у НАНЦ.

Субантарктичні пінгвіни повернулися на Галіндез після того, як в Антарктиці наступила весна. На зиму птахи покидають острів. Мігрувати ці птахи змушені через глобальне потепління та зменшення площі крижаних покривів.

Нагадаємо, полярники показували, як тварини зацікавлено розглядають вченого та як шукають шлях на берег під час відпливу.