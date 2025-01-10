Кит, що пірнає в небесні хвилі: полярники зазнімкували незвичайну хмару над Антарктидою

Полярники з борту криголама "Ноосфера" сфотографували хмару у формі кита, що пірнає в небесні хвилі.

Незвичайне видовище зафіксували біля острова Кінг-Джордж, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

"На задньому плані фото можна побачити овальні сочевицеподібні хмари та їхні фрагменти – вони вказують на стійкий стан (стійке розшарування) атмосфери на рівні їхнього утворення. Нижче ж помітні кілька сіріших купчастих хмар, які вказують на нестійкий прошарок атмосфери знизу", – пояснює очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Кит, що пірнає в хмару поблизу Антарктиди Анатолій Андрєєв

Він додав, що відносно тепле й вологе повітря піднялося від поверхні океану, сформувало низькі хмаринки, які "вперлися" в стійкий прошарок атмосфери.

РЕКЛАМА:

"Під час цього зіткнення, найімовірніше, й утворилася така незвична хвилеподібна хмара", – зазначив Денис Пішняк.

Нагадаємо, раніше полярники показували, як відбуваються приливи й відпливи в Антарктиді, що тривають понад 13 годин.