Тут немає єдиного часу, а літо починається 1 грудня: 9 фактів про Антарктиду, які можуть здивувати
Щороку 1 грудня у світі відзначають День Антарктики. З нагоди свята українські полярники поділилися цікавими фактами про цей морозний континент.
Б'ємося об заклад, деяких з них ви досі не знали!
Антарктида не належить жодній країні планети
Як пояснили у Національному антарктичному науковому центрі, за Договором про Антарктику, який уклали 1 грудня 1959 року, крижаний континент належить людству загалом, а не окремим країнам.
Першими підписантами угоди стали 12 країн, а станом на 2024 рік їх уже 57, зокрема, й Україна.
В Антарктиці немає постійного населення чи уряду
Важливі рішення щодо діяльності на континенті ухвалюють Консультативні сторони Договору про Антарктику – країни з числа тих, які приєдналися до угоди.
Наразі таких налічується 29, при цьому однією із Консультативних сторін є Україна.
"Тобто ми маємо реальний вплив на долю Антарктики", – пояснили у НАНЦ.
Рішення щодо долі регіону ухвалюють за досягнення консенсусу – тобто одноголосно.
Антарктида – континент миру й безпеки
На території регіону заборонено проводити будь-яку військову діяльність. Також там не дозволені ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів, зазначають полярники.
З усіх континентів лише в Антарктиді господарює природа
На крижаному континенті впроваджені суворі екологічні стандарти, кажуть українські науковці. Дотримання цих вимог – обов’язок не лише для тих, хто веде діяльність в Антарктиді, але й для звичайних відвідувачів континенту.
"Зокрема, не можна чіпати та навіть наближатися до тварин. Виняток лише для науковців з метою проведення досліджень", – зауважили учасники 29-ї української антарктичної експедиції.
Перший день літа в Антарктиді – 1 грудня
"Пори року в Південній і Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима – там літо, і навпаки", – написали в НАНЦ.
Така особливість пов’язана з розміщенням Землі відносно Сонця – наша планета обертається навколо своєї зірки не паралельно, а під нахилом.
В Антарктиді немає єдиного часу
Усі станції на континенті не живуть за єдиним часовим поясом – працівники там послуговуються часом своїх країн. Але часом в Антарктиді використовують пояс тієї держави, навпроти якої розміщуються.
Морозний континент займає 10% площі Землі
Загальна площа Антарктиди складає понад 13 мільйонів квадратних кілометрів, що відповідає 10% суходолу Землі.
Через це в різних частинах континенту кліматичні умови відрізняються. Зокрема поблизу острова Галіндез, де розташований "Вернадський", – постійні опади та шторми.
Цю частину називають морською Антарктидою, де температура коливається близько 0°C.
В Антарктиді розташований найбільший запас прісної води
Кількість запасів прісної води на крижаному континенті оцінюють у близько 80% від загальної чисельності на Землі, кажуть у НАНЦ.
В Антарктиді немає білих ведмедів
"І взагалі жодних ведмедів немає", – наголошують полярники.
Вони додали, що символом регіону вважають пігвінів, багато з яких мешкають поблизу "Вернадського".
Натомість білі ведмеді проживають в Арктиці – з іншого боку нашої планети.
Однак в Антарктиді можна зустріти інших "ведмедів" – безхребетних тварин тихоходів, яких англійською називають water bears (водяними ведмедями).
Раніше українські полярники розповідали цікаві факти про Південний океан.