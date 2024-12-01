Тут немає єдиного часу, а літо починається 1 грудня: 9 фактів про Антарктиду, які можуть здивувати

Щороку 1 грудня у світі відзначають День Антарктики. З нагоди свята українські полярники поділилися цікавими фактами про цей морозний континент.

Б'ємося об заклад, деяких з них ви досі не знали!

Антарктида не належить жодній країні планети

Як пояснили у Національному антарктичному науковому центрі, за Договором про Антарктику, який уклали 1 грудня 1959 року, крижаний континент належить людству загалом, а не окремим країнам.

Першими підписантами угоди стали 12 країн, а станом на 2024 рік їх уже 57, зокрема, й Україна.

В Антарктиці немає постійного населення чи уряду

Важливі рішення щодо діяльності на континенті ухвалюють Консультативні сторони Договору про Антарктику – країни з числа тих, які приєдналися до угоди.

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Наразі таких налічується 29, при цьому однією із Консультативних сторін є Україна.

"Тобто ми маємо реальний вплив на долю Антарктики", – пояснили у НАНЦ.

Рішення щодо долі регіону ухвалюють за досягнення консенсусу – тобто одноголосно.

Антарктида – континент миру й безпеки

На території регіону заборонено проводити будь-яку військову діяльність. Також там не дозволені ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів, зазначають полярники.

З усіх континентів лише в Антарктиді господарює природа

На крижаному континенті впроваджені суворі екологічні стандарти, кажуть українські науковці. Дотримання цих вимог – обов’язок не лише для тих, хто веде діяльність в Антарктиді, але й для звичайних відвідувачів континенту.

"Зокрема, не можна чіпати та навіть наближатися до тварин. Виняток лише для науковців з метою проведення досліджень", – зауважили учасники 29-ї української антарктичної експедиції.

Перший день літа в Антарктиді – 1 грудня

"Пори року в Південній і Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима – там літо, і навпаки", – написали в НАНЦ.

Така особливість пов’язана з розміщенням Землі відносно Сонця – наша планета обертається навколо своєї зірки не паралельно, а під нахилом.

В Антарктиді немає єдиного часу

Усі станції на континенті не живуть за єдиним часовим поясом – працівники там послуговуються часом своїх країн. Але часом в Антарктиді використовують пояс тієї держави, навпроти якої розміщуються.

Морозний континент займає 10% площі Землі

Загальна площа Антарктиди складає понад 13 мільйонів квадратних кілометрів, що відповідає 10% суходолу Землі.

Через це в різних частинах континенту кліматичні умови відрізняються. Зокрема поблизу острова Галіндез, де розташований "Вернадський", – постійні опади та шторми.

Цю частину називають морською Антарктидою, де температура коливається близько 0°C.

В Антарктиді розташований найбільший запас прісної води

Кількість запасів прісної води на крижаному континенті оцінюють у близько 80% від загальної чисельності на Землі, кажуть у НАНЦ.

В Антарктиді немає білих ведмедів

"І взагалі жодних ведмедів немає", – наголошують полярники.

Вони додали, що символом регіону вважають пігвінів, багато з яких мешкають поблизу "Вернадського".

Натомість білі ведмеді проживають в Арктиці – з іншого боку нашої планети.

Однак в Антарктиді можна зустріти інших "ведмедів" – безхребетних тварин тихоходів, яких англійською називають water bears (водяними ведмедями).

Раніше українські полярники розповідали цікаві факти про Південний океан.