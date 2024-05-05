Українські полярники показали незворушного морського леопарда, що "засмагає" на крижині
Українські полярники з антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" показали свою зустріч з морським леопардом, який незворушно лежить на крижині.
"Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує", – кажуть у Національному арктичному центрі.
Зустріч полярників з морським леопардом зафіксував на відео учасник 28-мої Української антарктичної експедиції Олександр Милашевський.
"За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це – один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів. Але полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває", – пояснюють полярники.
На тлі за леопардом також помітні обриси станції "Академік Вернадський". Цього сезону кілька цих тварин постійно трималися в акваторії станції.
Цей морський леопард міг полювати на субантарктичних пінгвінів, яких на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", було рекордних 7 тисяч.
У НАНЦ також розповідають, що цей вид тюленів полюбляє самотність, а пару собі шукає тільки на час спарювання.
Раніше полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді, а також морського котика, який відпочиває на дерев'яному човні.