Українські полярники показали незворушного морського леопарда, що "засмагає" на крижині

Українські полярники з антарктичної дослідницької станції "Академік Вернадський" показали свою зустріч з морським леопардом, який незворушно лежить на крижині.

"Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує", – кажуть у Національному арктичному центрі.

Зустріч полярників з морським леопардом зафіксував на відео учасник 28-мої Української антарктичної експедиції Олександр Милашевський.

"За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це – один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів. Але полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває", – пояснюють полярники.

На тлі за леопардом також помітні обриси станції "Академік Вернадський". Цього сезону кілька цих тварин постійно трималися в акваторії станції.

Цей морський леопард міг полювати на субантарктичних пінгвінів, яких на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", було рекордних 7 тисяч.

У НАНЦ також розповідають, що цей вид тюленів полюбляє самотність, а пару собі шукає тільки на час спарювання.

Раніше полярники показали, як стрибають кити в Антарктиді, а також морського котика, який відпочиває на дерев'яному човні.