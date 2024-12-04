Помер український Tik Tok-блогер, який прославився роликами про село

У своїх відео Юрій, зокрема, розповідав про догляд за худобою

Помер український блогер, фермер Юрій Криштоп із Київщини, відомий під псевдонімом selotasalo (село та сало). Відео чоловіка про побут у селі, ведення домашнього господарства та догляд за худобою збирали мільйони переглядів.

У Юрія залишилася дружина Зіна та діти.

Про раптову смерть чоловіка повідомили його рідні.

"На жаль, не витримало серце. Назавжди в наших серцях", – йдеться в повідомлення родини Юрія.

Незадовго до цього на сторінці блогера в Tik-Tok з'явилося відео з реанімаційного відділення лікарні.

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"Ситуація дуже складна", – йшлося в описі до ролику.

Відео Юрія Криштопа про життя та фермерство у селі набирали десятки тисяч, а подекуди й кілька мільйонів, переглядів та безліч вподобайок.

На платформах Tik Tok, YouTube та Instagram фермер розповідав про догляд за тваринами, роботу на землі, приготування копченостей для продажу та будівництво.

Однією з постійних рубрик на сторінках Юрія була "Вечеря в селі", відео з якої чоловік традиційно розпочинав словами: "Усім добрий вечір".

В одному зі своїх роликів чоловік поділився досвідом життя за кордоном і зізнався, що сумував за домом.

"Отак вийдеш – і легко дихати в Україні. Я стільки років жив за кордоном, де добре все, але не вистачає вдихнути (повітря) на повні груди, як у себе вдома. Просто скрізь роздолля, поле, степ, луги, річки, небо, зорі, Місяць.

Я не можу описати, але коли живеш там, дуже за цим сумуєш", – говорив чоловік.

Близько 20 років тому Юрій працював вчителем музики у школі. Завдяки грі на фортепіано, колишнього педагога на його перших відео впізнавали учні, розповідав він.

У ролики до Юрія часом навідувалися й інші блогери, як-от Кумедний фермер, Супер Сус та Дядя Жорік.

Раніше ми розповідали про винахідника Аркадія Фішмана, який вирушив у подорож на дивані на колесах, аби зібрати кошти на виготовлення дронів для Збройних сил. Історією благодійного заїзду чоловік ділився в соцмережах.