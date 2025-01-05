В США помер віслюк, який був прототипом персонажа із "Шрека"

У США помер віслюк Перрі, який став прототипом однойменного персонажа із мультфільму "Шрек". Йому було 30 років.

Про це повідомили у парку Barron Park Donkey Project та виданні Palo Alto Online.

Віслюк тривалий час хворів на ламініт – запалення чутливої ​​м'якої тканини (ламіни). Він відчував сильний біль у лівому задньому копиті – часто тримав його піднятим.

Стан віслюка намагались покращити акупунктурою, лазерною терапією та масажем, але жоден з методів не дав результатів, зазначили працівники. Віслюка приспали 2 січня.

В останні тижні всі доглядачі парку проводили з Перрі багато часу на пасовищі.

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"Ми будемо сумувати за тобою, Перрі. Ти був особливим віслюком. Нам пощастило знати тебе, і ми ніколи тебе не забудемо", – йдеться у публікації Barron Park Donkey Project.

Перрі жив у парку з 1997 року. Місцеве видання розповіло, що один із аніматорів "Шрека" жив біля парку Barron. Дружина направила його на осляче пасовище, оскільки знала, що він працює над персонажем для нового фільму. Потім він привів команду аніматорів у парк Barron, щоб провести кілька годин з Перрі.