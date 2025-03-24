"На 101-річчя загадувала перемогу України": у Вінниці померла ветеранка Другої світової війни

Ольга Твердохлєбова померла на 102-му році життя

У Вінниці померла 101-річна ветеранка Другої світової війни, полковниця Міністерства внутрішніх справ у відставці Ольга Твердохлєбова.

Після початку повномасштабного вторгнення вона пішла у військкомат, щоб записатися снайперкою, бо хотіла захищати Україну від російських загарбників.

Про це повідомили у поліції Вінниці.

Під час Другої світової війни жінка служила у складі радіорозвідувального дивізіону, виконуючи розвідувальні завдання в Польщі та Німеччині.

Аби потрапити на фронт, Ольга Твердохлєбова підробила в документах дату народження, зробивши себе на два роки старшою.

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Подруга родини Світлана Дмитренко розповіла, що за час служби Ольга Твердохлєбова пережила багато випробовувань і навіть деякий час вважалася загиблою.

"Вона розповідала, яке пекло пройшла і залишилася живою, в той час як родина отримала "похоронку" про її загибель.

На зустрічах вона завжди з посмішкою розповідала, що має могилу в Польщі, куди їздила покладати квіти", – зазначає жінка.

Закінчення Другої світової війни Ольга Твердохлєбова зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах.

Після війни вона працювала у правоохоронних органах.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії жінка звернулася до військкомату і попросилася у снайпери, аби захищати Україну.

"На своє 101-річчя Ольга Твердохлєбова загадала найважливіше бажання – перемоги Україні. Вона мріяла, щоб її онуки та правнуки жили у вільній, незалежній державі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 102-річної жительки Мукачева Розалії, яка пережила Голокост під час Другої світової війни.