У Криму померла 78-річна вчителька і кримськотатарська активістка Гулізар Абдуллаєва

В окупованому Криму померла 78-річна Гулізар Абдуллаєва – активістка кримськотатарського національного руху, педагогиня і сестра лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва.

Жінка пішла з життя 9 березня 2025 року, повідомили на сторінці Меджлісу кримськотатарського народу.

"[Гулізар-оджа] виховала не одне покоління молоді в любові до рідної культури та мови", – кажуть члени Меджлісу.

Гулізар народилася 12 червня 1947 року в поселенні Аім Андижанської області в Узбекистані, куди були депортовані її батьки. Вона була шостою з семи дітей в сім'ї Абдульджеміля та Махфурє Мустафаєви.

Гулізар закінчила Самаркандський державний університет, здобувши фах викладача англійської мови.

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У 1976 році разом із родиною повернулася до Криму, де оселилася в селищі Зуя Карасувбазарського району. Однак у 1979 році три родини Джемілєвих – самої Гулізар, її сестри Діляри та їх батька Абдульджеміль-ага – були повторно депортовані з Криму до Краснодарського краю. Лише у 1989 році вони змогли повернутися на батьківщину.

Протягом багатьох років Гулізар Абдуллаєва присвячувала себе викладанню англійської мови, працювала у кримськотатарській школі Бахчисарая та в школі-інтернаті для обдарованих дітей у селі Танкове.

"Її невтомна праця, мудрість і щира відданість своїй справі залишаться у пам’яті її учнів, колег та всіх, хто мав честь знати її особисто. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Гулізар-оджа, її численним учням, усім співвітчизникам у зв'язку з непоправною втратою.

Висловлюємо щирі співчуття братам та сестрам Гулізар-оджа – Асан-ага, Васфіє-абла, Мустафа-ага Джемілєву, Діляра-абла", – написали члени Меджлісу, делегати Курултаю та активісти кримськотатарського руху.

Чин похорону відбудеться 10 березня о 14:00 у мечеті мікрорайону Хан-Чаїр міста Бахчисарай.