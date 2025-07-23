Померла 96-річна зв'язкова ОУН Лідія Тиховліз, яка відбула 8 років радянських таборів

У грудні Лідії Тиховліз виповнилося б 97

У Старому Самборі на 97-му році життя померла Лідія Тиховліз – зв’язкова Організації українських націоналістів і політична ув’язнена, яка відбула 8 років радянських таборів.

Трагічну звістку повідомила історична онлайн-платформа "Локальна історія".

Лідія Тиховліз відбула 8 років радянських таборів. І нині її онук воює за Україну Локальна історія

Лідія народилася 15 грудня 1928 року в родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії приєдналася до молодіжної сітки ОУН і виконувала обов’язки зв’язкової.

26 лютого 1946 року її заарештували співробітники НКВД. Пів року Лідію утримували у сумнозвісній львівській тюрмі на Лонцького, після чого засудили до 10 років ув’язнення та 5 років позбавлення прав.

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Жінку етапували до Мордовської РСР, на станцію Потьма. Матір підпільниці також депортували.

На засланні Лідія вийшла заміж за засудженого на 25 років таборів Степана Тиховліза.

24 серпня 1954 року жінку звільнили, коли вона відбула 8 років неволі, і невдовзі родина з дітьми переїхала до Старого Самбора на Львівщині.

У рідному місті Лідія Тиховліз була шанованою й активною громадянкою: відвідувала церкву, брала участь у культурних і суспільних подіях.

Її онук нині захищає Україну в лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Історію Лідії Тиховліз описали у книжці "Сила опору. Українці в радянських таборах", виданій у 2024 році "Локальною історією".

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Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині померла 100-річна розвідниця УПА, яку нагороджував Буданов.