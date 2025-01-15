Пережила катування та заслання: у віці 100 років померла колишня зв’язкова УПА Ангелина Паламар

Ангелина Паламар пережила десять років таборів та ще п'яти заслання

У віці 100 років померла колишня зв'язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар. У листопаді 2024 року розвідницю періоду визвольних змагань нагородили символічною медаллю Головного управління розвідки.

Про смерть Ангелини Омелянівни повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Коли Ангелині було 15 років, енкаведисти розстріляли її батька та брата на родинному подвір'ї. Після цього дівчина приєдналася до лав УПА, де стала зв'язковою та взяла псевдо "Орися".

Через два роки росіяни схопили розвідницю і після тривалих допитів та катувань засудили до десяти років таборів та ще п'яти років заслання.

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"Та попри такі випробування, "Орися" не зламалася, не видала своїх побратимів та посестер і залишилася вірною справі боротьби за українську незалежність", – наголосили в ГУР.

Крім того, Ангелині Омелянівні вдалося зберегти любов до України, побачити відновлення незалежності та виховати дітей і онуків.

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У листопаді 2024 року на честь 100-річного ювілею "Орися" отримала символічну нагороду "Україна – понад усе" від українських розвідників.

"Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками", – додав Кирило Буданов.

Нагадаємо, в липні 2024 року у Львові поховали прах сотника УПА Євгена Штендери.