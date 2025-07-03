"Любила життя у всіх його проявах": померла 76-річна українська акторка Тетяна Шеліга

Померла українська акторка театру та кіно, заслужена артистка Тетяна Шеліга, відома роллю в телесеріалі "Коли ми вдома". Їй було 76 років.

Трагічну звістку повідомила донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга.

За словами жінки, напередодні здоров’я матері погіршилося, її стан був "дуже важкий, артистка навіть не могла користуватися телефоном.

Тетяна Шеліга пішла з життя 3 липня. Причина смерті акторки не відома.

За словами телеведучої Світлани Леонтьєвої, артистка пережила операцію на хребті і попри біль продовжувала з радістю брати участь у зйомках. Однак останні кілька місяців перед смертю Тетяна Шеліга зазнавала "безперервного болю в спині".

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"Яскрава, бурхлива, різка, жартівлива, дуже говірка, вона любила життя у всіх його проявах. Заслужена артистка України. Вона, росіянка за походженням, категорично перейшла на українську мову у 2022, а вчила її весь час…

Якщо любила, то всією душею, якщо ненавиділа – то до прокльонів!" – поділилася спогадами про артистку Світлана Леонтьєва.

Співчуття родині колеги висловила акторка Ольга Сумська. Вона також подякувала "дорогій та неповторній" Тетяні Шелізі за її "світло та талант".

У столичній акторській школі "Фенікс" розповіли, що Тетяна Шеліга була "талановитою акторкою, майстринею з великої літери, наставницею, подругою і натхненницею" для багатьох.

"Для всієї нашої команди вона була не просто акторкою чи другом. Вона була серцем, яке зігрівало нас своїм теплом, щирістю й світлом. Вона бачила талант навіть там, де люди самі не наважувалися в нього повірити.

Наші студенти першого сезону її любили безмежно, і вона любила їх так само сильно. Вона вміла слухати (хоча все ж таки більше любила поговорити), говорити просто й чесно, підтримувати, направляти, запалювати жагу до мистецтва й до життя.

Для кожного з нас зустрічі з нею були не просто проведеним часом, а стали уроками людяності, довіри, щирості в акторській професії", – написали в школі.

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Тетяна Шеліга народилася в 1948 році в Києві, освіту здобула в Москві, після чого працювала в Севастопольському театрі російської драми. У 1995 році перейшла до Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки в Києві (тепер – Національний академічний театр драми імені Лесі Українки".

Також акторка знімалася в кіно та телесеріалах, зокрема комедійному "Коли ми вдома", "Центральна лікарня", "Повернення Мухтара-7".

Тетяна Шеліга має звання Заслуженої артистки України.

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