Скільки жінок виконують бойові завдання на лінії фронту? Розповіла віцепрем’єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що понад 10 тисяч жінок наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.

Про це вона розповіла під час дискусії "Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів" в межах Громадського форуму НАТО.

"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", – наголосила Стефанішина.

За її словами, роль жінок також важлива у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України.

"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції", – сказала віцепрем’єрка.

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Раніше у Міноборони розповідали, що у ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч з них є працівницями, а всі інші – військовими.