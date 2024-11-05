Мобілізація жінок: кого можуть призвати на службу та за яких умов

В законі про мобілізацію йдеться і про умови призову жінок до війська

У травні почав діяти оновлений закон про мобілізацію. Він зменшив призовний вік, запровадив електронні кабінети військовозобов'язаних та ввів базову військову службу замість строкової.

Окрім цього, у законі йдеться про умови, за яких жінок можуть призвати до війська. Днями тему вкотре почали порушувати в інформаційному просторі і вимагати, щоб правила переглянули.

Тож чи можуть мобілізувати жінок і хто повинен обов'язково стати на військовий облік – розповідаємо.

За яких умов жінок можуть мобілізувати?

Українських жінок все ще можуть мобілізувати до війська лише за добровільною згодою.

Однак на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, йдеться у I статті Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». До них належать жінки-медики від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоровʼя.

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При цьому військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок. За законом про зміни в умовах мобілізації, жінки, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можуть почати служити також лише за власним бажанням.

А в мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

Жінки ж, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, не повинні обовʼязково ставати на військовий облік. Вони можуть зробити це добровільно.

У законі йдеться й про гендерну рівність у війську. Він передбачає, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом та проходять її.

Українських жінок можуть призвати до війська лише добровільно VOVATOL/DEPOSITPHOTOS

Чи обовʼязкове проходження жінками базової військової підготовки?

За законом про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років обовʼязково повинні пройти базову військову підготовку. Це загальновійськова і фахова підготовка, яка у воєнний час триватиме 3 місяці. Ті, хто пройшли БЗВП, не будуть мобілізовані до війська, поки не досягнуть 25 років.

Жінки також можуть проходити базову військову підготовку, але лише добровільно.

Для цього вони, як і чоловіки, повинні бути придатні за станом здоровʼя і досягнути віку від 18 до 25 років.

І чоловіки, й жінки, можуть самі обрати рік, коли проходитимуть БЗВП.

Жінки можуть проходити базову військову службу за власним бажанням Олександр Курбатов/Збройні Сили України

Хто не підлягає призову на службу?

Жінки можуть звільнитися зі служби, після того, як вже вступили на неї, у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Крім того, не зможуть мобілізуватися:

дружини, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років;

жінки і чоловіки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо не мають заборгованості зі сплатою аліментів понад три місяці);

жінки і чоловіки непридатні до служби за станом здоров'я або віком;

жінки і чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, його позбавили батьківських прав, визнали зниклим безвісти або він перебуває в місці позбавлення волі;

жінки і чоловіки опікуни або прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо дитина — повнолітня з I чи II групою інвалідності;

жінки і чоловіки, які виховують дитину до 18 років, хвору на важкі ураження нервової системи, з важкими вродженими вадами розвитку, онкологією, паралічем, важкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

усиновлювачі, які утримують дитину до 18 років, яка перед цим була сиротою;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю І чи ІІ груп;

ті, хто має чоловіка (дружину) особу з інвалідністю ІІІ групи, яку він (вона) отримали, втративши кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів, або якщо він (вона) мають онкологію чи психічні вади;

ті, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один з батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи участі в бойових діях під час воєнного стану;

якщо близьким родичам присвоїли звання "Герой України".

Не підлягають мобілізації й заброньовані працівники та працівниці, здобувачі передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною формою, докторанти та інтерни.