Скільки абітурієнтів зареєструвалося на вступні іспити до магістратури й аспірантури? Розповіли в УЦОЯО

Понад 245 тисяч абітурієнтів складатимуть іспити до магістратури та аспірантури

На вступні іспити до магістратури та аспірантури цьогоріч зареєструвалося понад 245 тисяч абітурієнтів.

Менш ніж 4 тисячі з них проходитимуть тестування за кордоном, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) проходила з 7 до 29 травня.

Протягом цього часу екзаменаційні листки ЄВІ отримали понад 245 тисяч абітурієнтів. 241,6 тисячі складатимуть іспит в Україні та майже 3,8 тисячі – за кордоном.

ЄФВВ відповідно предметного спрямування мають скласти вступники таких спеціальностей:

01 "Освіта/Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт");

05 "Соціальні та поведінкові науки";

06 "Журналістика";

07 "Управління та адміністрування";

08 "Право";

12 "Інформаційні технології";

24 "Сфера обслуговування";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини".

Ті, хто не визначився зі спеціальністю, могли зареєструватися для проходження ЄФВВ з двох предметів на вибір. Обрані тести вони складатимуть в різні зміни або сесії.

Для проходження одного предметного тесту ЄФВВ зареєструвалося 72,1 тисячі вступників, двох предметних тестів – 18,8 тисячі.

Розподіл за предметами ЄФВВ є таким:

Управління та адміністрування – 27,5 тисячі учасників;

Педагогіка та психологія – 20,3 тисячі;

Інформаційні технології – 17,2 тисячі;

Право та міжнародне право – 13,8 тисячі;

Психологія та соціологія – 9,7 тисячі;

Економіка та міжнародна економіка – 9,4 тисячі;

Облік та фінанси – 8,7 тисячі;

Політологія та міжнародні відносини – 2,9 тисячі.

Кожен вступник, який отримав екзаменаційний листок, може зайти до свого електронного кабінету на сайті УЦОЯО. Для цього треба ввести номер екзаменаційного листка та РIN-код, зазначений у ньому.

До 17 червня учасники основної сесії вступних випробувань отримають в е-кабінет запрошення-перепустки із датою, часом і місцем проведення тестування.

Додатковий період реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 17 до 21 червня.

Нагадаємо, ЄВІ за кордоном можна буде скласти у дев’яти країнах Європи, а ЄФВВ – у семи.