Вважався зниклим безвісти 25 років: в Алжирі знайшли чоловіка, якого викрав сусід

Алжирець понад 25 років просидів у ямі з сіном

Алжирець Омар бін Омран пропав безвісти понад 25 років тому – його вважали мертвим.

Однак, виявилось, що весь цей час сусід тримав чоловіка в полоні, повідомляє The Telegraph.

45-річного Омара бін Омрана знайшли живим неподалік будинку сусідів – його тримали в ямі, вкритій сіном, схожій на "загороду для овець". Постраждалому надали медичну та психологічну допомогу.

Він розповів рятувальникам, що іноді бачив свою сім'ю з ув'язнення. Але стверджує, що не зміг покликати на допомогу "через заклинання, яке наклав на нього викрадач".

Омару було 19 років, коли він зник у 1998 році по дорозі до навчального центру.

Читайте також : У Великій Британії ув’язнили викрадача 200 тисяч шоколадних яєць

Тоді в Алжирі була громадянська війна між урядом та ісламістськими повстанськими групами. Влада офіційно заявляла про 200 тисяч убитих та викрадених учасників конфлікту, тож правоохоронці припускали, що Омрану є одним з них.

Знайшли чоловіка випадково: брат викрадача опублікував фото в соціальних мережах під час суперечки про спадщину.

61-річного викрадача взяли під варту після спроби втечі. Його мають судити з усією суворістю закону.