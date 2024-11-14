Понад 300 постраждалим від сексуального насильства під час війни виплатили репарації

Понад 300 людей отримали репарації через сексуальне насильство під час війни

Уже понад 300 українців отримали виплати в рамках проєкту з проміжних репарацій через сексуальне насильство, пов’язане з війною. Найбільше заяв надійшло з Херсонщини.

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики, голова наглядової ради проєкту Катерина Левченко під час презентації в пресцентрі "Україна-Укрінформ".

За її словами, станом на 14 листопада надійшло вже 535 заяв на отримання проміжних репарацій – ця кількість змінюється щотижня.

Найбільше звертаються чоловіки – 300 постраждалих. 224 заяви стосуються жінок, 9 – дівчат і 2 – хлопців. Найчастіше йдеться про сексуальне насильство під час незаконного утримання.

Виплатити репарації у сумі 3 тисяч євро вдалося 308 потерпілим, серед яких 157 чоловіків, 150 жінок та 1 хлопчик.

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260 із задоволених заяв стосувалися періоду після повномасштабного вторгнення, 48 – до нього.

Загалом, найбільше звернень надійшло з Херсонської (147), Донецької (51), Київської (32), Запорізької (18) та Луганської (12) областей.

Було також 3 заяви з Криму та 2 – з території РФ.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10132, який передбачає підтримку та відновлення прав постраждалих від сексуального насильства внаслідок російської збройної агресії.

У проєкті йдеться про визначення правового статусу таких людей та закріплення порядку надання постраждалим та їхнім сім’ям невідкладних репарацій.