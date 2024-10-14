"Я ходити не міг, я повзав": свідчення чоловіків, які пережили насильство у російському полоні

Двоє херсонців, які пережили сексуальне насильство у російському полоні, розповіли про знущання та катування з боку окупантів.

Згідно з положеннями міжнародного кримінального права, сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є воєнним злочином.

Роман Третьяков та Ігор Бондаренко свідчили про цей злочин РФ в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

Свідчення чоловіка, який пережив катування електричним струмом

До повномасштабної війни Роман був резервістом ТрО (територіальної оборони). Від початку повномасштабного вторгнення він виконував спеціальні завдання в складі групи. Але у серпні 2022 року в його будинок увірвались російські силовики та забрали до слідчого ізолятора.

Роман провів у полоні 19,5 місяців. Чоловік каже, що його катували тричі на день, щоб змусити "зізнатися" у нібито диверсійній діяльності, але він цього не зробив.

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"Мішок на голову, і кудись там притягнули, штани зняли, дроти до статевих органів під'єднали, а у бік шокерами бʼють. Ноги догори привʼязують стяжками. Позаду наручники, струм підключають до пальців, до статевих органів.

Після цих катувань вони листок дали, щоб я писав, тому що розмовляти я вже не міг, настільки мені погано було. Я ходити не міг, я повзав. Ну, а вони продовжували це робити", – розповів чоловік.

Романа тримали в одиночній камері, де було ще 5-8 людей. Сиділи всі на підлозі, ліжок не було.

Потім чоловіка майже на місяць перевезли до вʼязниці в окупованому Криму.

За словами чоловіка, окупанти "випробовували" на Романі нібито "новий прилад" для катувань.

"Я так зрозумів, в них ротація була і перед тим, як поїхати, вони вирішили просто "повеселитися". Робили це по черзі. Один сідає на мене, натягує наволочку на голову, інший ллє воду. Матеріал тоненький і дуже облягає, тобто, можливості дихати немає зовсім. Отак вони ллють, і ллють, і ллють.

Вже коли майже непритомний, вони роблять хвилину паузи й включають струм від цього приладу. Ну, він дуже потужний. Тобто мене, лежачи на спині, силою струму перевертало на бік і вигинало в інший бік. Я так намагався наручники висмикнути, що до кісток все було здерто", – розповідає чоловік.

За словами Третьякова, в такий спосіб його катували безперервно протягом 8 годин. Чоловік зізнався, що були моменти, коли він "вже не міг терпіти" і намагався вкоротити собі віку в ув'язненні.

Чоловік опинився на свободі навесні 2024 року і тільки тоді дістався вільної України.

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Росіяни імітували розстріл: свідчення ще одного чоловіка, який пережив катування

Ігор Бондаренко потрапив у полон росіян влітку 2022 року, коли намагався виїхати з окупованої Херсонщини через Крим. Після затримання російські військові забрали у нього телефон та поновили видалену інформацію. Невдовзі чоловіка почали катувати.

"Мене затримали, закрили в металевому контейнері у серпні 2022 року. Попри те, що він був білого кольору, сидіти там, коли вдень +38 градусів – це доволі некомфортно. Вночі там було холодно, а вдень спека була така, що можна було з глузду з'їхати", – каже він.

Ігоря тривалий час тримали із замотаною головою, тож він навіть не знав, де перебуває. Окупанти казали, що вивезуть чоловіка в Крим, але насправді утримували його на Херсонщині.

Одного дня росіяни привезли Ігоря до трьох глибоких ям, де він побачив тіла загиблих чоловіків. Потім чоловік почув постріл позаду – росіяни зімітували його розстріл.

Після цього росіяни доставили його в інше місце, де декілька днів допитували й били.

"Вони почали просто електрошокером мене бити, частіше в спину. Перед цим запитували, чи все нормально в мене з серцем. Я не встиг навіть відповісти на це питання, і вже відчув, що таке електричний струм.

Це тільки в кіно люди можуть витримати побиття струмом. Ще можна фізично витримати, коли тебе ногами копають, а от електричний струм – ні, ти не витримаєш", – зазначає Ігор.

Херсонець зізнається, що тільки нещодавно усвідомив, що зазнав сексуального насильства.

"Мені в штани запускали руку, стискали статеві органи так, що я завивав.

Наприклад, вони одного разу були п'яні, я так розумію, що вони принесли черенок від швабри й намагалися через шорти мені його впихнути в задній прохід. Коли хлинула кров, вони зупинилися", – згадує страшні події чоловік.

За словами Ігоря, окупанти катували його протягом трьох днів. Від подальших знущань "врятувала" медична карта, яка була у чоловіка під час затримання.

"У мене вірусний гепатит C і коли вони про це дізналися, то боялися до мене потім навіть доторкатися. Я зрозумів це, коли один з них зайшов і сказав таку фразу: "Якщо ти будеш зараз кров'ю плюватися, я тебе застрілю". З цього дня вони просто перестали мене бити й торкатися мене, тільки шокером по спині", – розповідає він.

Потім окупанти змушували Ігоря співати російські пісні та вести проросійський телеграм-канал. Зі слів чоловіка, росіяни були впевнені, що їм вдалося його завербувати, тому погодились відпустити.

Роман та Ігор кажуть, що катуваннями українців керують та безпосередньо займаються переважно співробітники російської ФСБ. Сексуального насильства у російському полоні зазнає чимало чоловіків, але не кожен може про це розповісти.

"Я знаю у Херсоні двох людей, які були в полоні, які досі нікуди не звертались. Досі ні з ким не спілкуються.

Не кожна людина може зізнатися, що з ним це робили. Те, що я зараз розповів вам, я два роки про це майже нікому не розповідав. Ще є багато того, що і вам розповісти не можу", – зізнався Ігор Бондаренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди можуть звернутися по допомогу постраждалі внаслідок сексуального насильства під час війни.