Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає зміни у переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та використання їх у певних цілях і галузях.

Ця постанова необхідна для реалізації закону 3528-ІХ, який регулює використання рослин роду коноплі у різних цілях і розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, прийнята постанова вносить зміни до переліку особливо небезпечних речовин. Відтепер з нього прибрали канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з нього.

Також з цього переліку вилучили тетрагідроканнабіол – головний психоактивний компонент канабіс. Його додали до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

"Постанова дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин).

Умова, за якої таке культивування дозволене, – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%", – розповіли у міністерстві.

З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не повинен перевищувати 0,3%, додали у МОЗ.

Ухвалений документ набирає чинності з 16 серпня 2024 року.

Нагадаємо, у лютому президент підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Він потрібен для лікування онкозахворювань, посттравматичних розладів у людей, які повернулися із зони бойових дій.