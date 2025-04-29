Скільки українців говорять вдома державною мовою? Результати опитування

Кількість українців, які говорять вдома державною мовою, сягає понад 60%. Найбільший ріст за останні п’ять років спостерігається у центрі держави.

Водночас 38% українців підтримують вивчення російською у школах.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Мова спілкування вдома

63% респондентів відповіли, що спілкуються вдома українською мовою. Російську у побуті використовують 13%, а ще 19% – говорять обома мовами рівною мірою.

У порівнянні з 2020 роком, частка українськомовних зросла на 11%. Водночас російською стали говорити на 12% менше людей.

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Якою мовою спілкуються українці вдома? КМІС

На Заході 85% опитаних відповіли, що спілкуються українською мовою. З 2020 року цей відсоток не змінився.

У Центрі є невеликий ріст використання української – з 62% до 68%. Російською стали говорити на 5% менше опитаних.

На Півдні українською вдома спілкуються 39% осіб, тоді як у 2020 році таких було лише 22%. Кількість російськомовних за цей час зменшилася з 42% до 24%. Близько третини населення говорять обома мовами.

На Сході 29% респондентів відповіли, що говорять українською. Це на 12% більше, ніж п’ять років тому. Кількість тих, хто спілкується російською, зменшилася з 52% до 32%. Обома мовами говорить 31% населення.

Водночас у КМІС зазначили, що треба враховувати й окуповані після 2022 року території. Там було поширеним спілкування російською мовою, тому ріст використання української між 2020 і 2025 роками хоча й мав місце бути, але, скоріше за все, у дещо меншому масштабі.

Мовний розподіл за регіонами КМІС

Ставлення до вивчення російської мови у школах

58% опитаних вважають, що російську мову не варто вивчати в українськомовних школах. У 2023 році таких було на 6% менше.

Водночас 38% підтримали вивчення російської. За два роки їхня кількість зменшилася на 5%. Лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні на вищому, ніж інші іноземні.

Водночас до повномасштабного вторгнення – у 2019 році – 81% українців вважали, що російську варто викладати у школах.

Із Заходу на Схід зростає частка тих, хто підтримує збереження вивчення російської мови. На Заході таких 25%, у Центрі – 36%, на Півдні – 51%, а на Сході – 57%.

Найчастіше респонденти пояснювали свою думку тим, що іноземні мови варто знати (38%). Також аргументом було те, що російська поширена в Україні (32%). 14% відповіли, що варто знати мову ворога.

Ставлення українців до вивчення російської мови у школах КМІС

Опитування проводили з 14 лютого по 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1029 респондентів, які мешкають на підконтрольних Україні територіях.

Раніше опитування показало, що переважна більшість українців толерантно ставляться до внутрішньо переміщених осіб і співгромадян, які виїхали за кордон після початку війни.

Водночас менше половини готові допустити у своє оточення людей, які після повномасштабного вторгнення опинилися на окупованих територіях. А 49% опитаних готові мати російськомовних у найближчому соціальному колі.