У заповіднику на Одещині зібралися понад 500 лебедів-холостяків з різних водойм

Близько пів тисячі білих лебедів-холостяків зібралися на Джантшейському лимані у природному заповіднику “Тузлівські лимани” в Одеській області: вчений розповів про цікаве явище

В Одеській області на території місцевого заповідника помітили сотні "неодружених" лебедів-шипунів .

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Зараз на Джантшейському лимані, де розташовані ділянки нацпарку "Тузлівських лиманів" та Дунайського біосферного заповідника зібралось понад 500 лебедів шипунів на відпочинок. Вони всі неймовірно білі й серед них немає молодих-сірих", – пояснив науковець.

Зі слів науковця, молоді лебеді мають пір’я сірого кольору упродовж кількох років, а також у таку пору ще перебувають разом із батьками.

"Це переважно холості лебеді, які зібрались тут з різних водойм, які розташовані неподалік, і дуже дружньо живуть поруч з відпочивальниками чи курортниками на рекреаційному комплексі "Катранка", – пояснює Іван Русєв.

Він зазначає, що на місцевих водоймах росте приваблива для лебедів рослина – рдест, а також є водорості – основна їжа лебедів у таку пору. Попри звуки війни, лебеді поводять себе спокійно.

"Час швидко плине і скоро до них на зимівлю приєднаються інші лебеді з далекої Тундри. Це тундряний лебідь і лебідь-кликун. Вони вже в дорозі з місць гніздування", – каже Русєв.

