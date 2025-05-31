Були сусідами динозаврів: вчені знайшли найдавніший факт гніздування птахів в Арктиці

Арктика у багатьох асоціюється з білими ведмедями та тюленями, однак мало хто знає, що 73 мільйони років тому там мешкали динозаври. А тепер вчені з’ясували, що їхніми сусідами були різні види птахів.

Науковці знайшли на Алясці понад 50 скам'янілостей, які є найдавнішим свідченням гніздування птахів у полярних регіонах. Ці рештки змінюють уявлення про життя на континенті понад 25 мільйонів років.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Science, пише The Guardian.

Сьогодні в Арктиці гніздяться понад 200 видів птахів. Вони є важливими членами екосистеми, адже допомагають запилювати рослини та розповсюджувати насіння. Але виявилося, що їхня присутність у цьому регіоні не є чимось новим.

Хоча найдавніші птахи з'явилися близько 150 мільйонів років тому, через крихкість кісток їхні скам’янілості трапляються рідко.

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Деякі рештки були меншими за 2 міліметри Patrick Druckenmiller, Royal Tyrrell Museum of Palaeontology/Facebook

У геологічній формації Прінс-Крік на Алясці вченим вдалося знайти понад 50 викопних решток птахів, вік яких сягає близько 73 мільйонів років. Раніше у цьому регіоні виявляли лише їхні сліди.

Розкопки науковці проводили дуже ретельно – вони промивали й просівали знахідки з невеликих піщаних відкладень, щоб виокремити крихітні скам'янілості. Багато з них були меншими за 2 міліметри.

"Це було буквально як промивання золота, тільки нашою нагородою були кістки птахів", – зауважив співавтор дослідження Патрік Дракенміллер.

Багато кісток належали ембріонам або пташенятам. Принаймні один птах належав до вимерлої групи Ichthyornithes і, ймовірно, був схожий на зубасту чайку.

Також дослідники знайшли одного члена іншої вимерлої групи Hesperornithes – зубастих птахів, які вміли пірнати.

Інші скам'янілості належали беззубим птахам, які, ймовірно, були схожі на качок. Відсутність зубів, є характерною рисою Neornithes – групи, до якої входять усі сучасні птахи та їхній найближчий спільний предок.

Знайдені пташині кістки на фоні монети Lauren Wilson and Patrick Druckenmiller, Royal Tyrrell Museum of Palaeontology/Facebook

На думку вчених, 73 мільйони років тому Прінс-Крік мала близько шести місяців безперервного денного світла, завдяки чому була дуже зеленою. Тому там було багато їжі. Однак зими були холодними.

Виявлені скам'янілості свідчать, що птахи розмножувалися в Арктиці, але не ясно, чи вони проводили там зиму. Однак принаймні деякі з них були перелітними.

Попереднім найдавнішим свідченням гніздування в полярних регіонах була колонія пінгвінів з Антарктиди, що жила близько 46,5 мільйона років тому.

"Ці нові скам'янілості заповнюють значну прогалину в нашому розумінні еволюції птахів", – наголоси Дракенміллер.

Нагадаємо, у Великій Британії знайшли понад 200 слідів динозаврів, що жили майже 160 мільйонів років тому.