У Києві попрощались із 11-річною дівчинкою та її мамою, які загинули внаслідок обстрілу РФ

З загиблими матір'ю та донькою попрощались біля п'ятиповерхівки, де вони жили

У Києві попрощалися з загиблими внаслідок російського обстрілу матір’ю Світланою та її 11-річною донькою Марійкою, які загинули 23 червня під час масованої російської атаки на столицю.

Вони проживали у будинку в Шевченківському районі, де внаслідок удару обвалився під’їзд.

Церемонія прощання відбулася поруч з п'ятиповерхівкою, повідомляє Суспільне.

Близько сотні людей зібралися, аби віддати шану загиблим. Окрім квітів люди несли дитячі іграшки. На прощанні були батько Марійки Андрій та її старша сестра Валерія.

"Це було пекло. Ми чекали 11 годин, і я щиро молилася, щоб вони були живі. Я поки що навіть не прийняла факту, я ще не усвідомила навіть. Я досі засинаю, мене напоюють різними заспокійливими, бо я не можу спати, я не можу їсти", – розповідає Валерія.

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Світлана мала двох доньок. Внаслідок атаки загинула молодша - 11-річна Марійка Суспільне Новини/Дарина Коломієць

Присутні розповіли журналістам, що матір дівчинки, Світлана, дуже багато працювала, проте завжди старанно доглядала дітей. Про Марійку відомо, що вона з дитинства займалася малюванням.

"Вона була талановита, любила малювати, [у неї] світилися очі, вона була світла, позитивна, відповідальна і дуже талановита, вона була прекрасна", – пригадує вчителька малювання загиблої дівчинки Марина.

11-річна Марійка з дитинства займалася малюванням Суспільне Новини/Дарина Коломієць

За кілька тижнів дівчинка зі старшою сестрою мали вирушити до літнього табору "Пласту".

"Вона завжди на мене рівнялася. Це було дуже приємно. Кілька тижнів тому вона купила фарбу і сама собі пофарбувала волосся, і обрізала дуже смішно. Криво. Вона була дуже смішна. І дуже гарна. Весела. Щира. "Айфон" пропонує підбірку фото. І це важко, я ледве дивлюся ці фото. Мені дуже складно зараз..." – говорить сестра загиблої.

Нагадаємо, Світлана та Марійка – двоє із 9 жителів п’ятиповерхівки у Шевченківському районі, що загинули внаслідок російської атаки.