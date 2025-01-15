Викрадення каблучки з руки загиблого військового: працівнику моргу повідомили про підозру

Повідомили про підозру працівнику моргу, який зрізав обручку з руки загиблого військового

Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вкрав обручку з руки загиблого військового Едуарда Рошки.

Про це повідомили в поліції Житомирщини та Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, злочин скоїв працівник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Підозрюваний зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника, коли готував його тіло до передачі рідним для поховання. Того ж дня, через декілька годин, він здав крадену прикрасу до ломбарду у місті Малині та отримав за неї 3900 гривень.

Обручка, яку підозрюваний зрізав з пальця загиблого військового Житомирська обласна прокуратура/Facebook

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України через наругу над тілом захисника. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує обмеження волі строком від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Нагадаємо, 13 січня про зникнення обручки повідомила вдова Едуарда Рошки Юлія Макаревич. Рідні та побратими помітили це вже під час поховання.

Перед тим, як труну перенесли до холодильника, який нібито належить місцевому ритуальному бюро, обручка на пальці була. А вже через добу, у день похорону, її не знайшли.

Санітар сказав Юлії, що обручка могла "спасти" з пальця. Однак вона стверджувала, що бачила рану на безіменному пальці чоловіка, і припустила, що хтось намагався зрізати прикрасу.

14 січня поліція Житомирщини повідомила, що розслідує справу. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка в умовах воєнного стану.