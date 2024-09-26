Який вигляд матимуть повістки, надіслані поштою? Розповів очільник "Укрпошти"

Повістки, які розсилатимуть "Укрпоштою", матимуть вигляд звичайного рекомендованого листа. Їхня розсилка не відрізнятиметься від розсилки судових документів.

Про це розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі "Суспільному".

Лист із повісткою військовозобов’язаний отримуватиме під підпис.

"Якщо зазначається, що людини немає (вона не отримала листа особисто – ред.), залишається повідомлення. І якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами – ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку – ред.) відправнику (Міноборони – ред.)", – пояснив Смілянський.

За його словами, ця процедура є чітко регламентованою процедура, а листи з повістками виглядатимуть як звичайний конверт.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 24 вересня "Українська правда" отримала у розпорядження документи, а яких йшлося про те, що Кабінет міністрів виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Згідно з пояснювальною запискою Міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.