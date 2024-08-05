Повз Землю пролетить масивний астероїд: він у 10 разів швидший, ніж куля

Повз Землю пролетить масивний астероїд під назвою Апофіс. Астрономи кажуть, що він летить у 10 разів швидше, ніж куля.

Це вперше за історію людства, коли астероїд пролетить так близько до Землі, що його можна буде побачити без телескопа чи навіть бінокля, пише The Washington Post.

За підрахунками вчених, за цим явищем можна буде спостерігати 13 квітня 2029 року. Його побачать близько 2 мільярдів людей у деяких частинах Західної Європи та Африки.

"Природа проводить для нас цей експеримент один раз на кілька тисяч років. Ми повинні з’ясувати, як спостерігати та дослідити його", – сказав професор планетарології в Массачусетському технологічному інституті Річард П. Бінзель.

Вчені ще не мають фотографій астероїда, однак за даними радара вони припускають, що той має форму арахісу завдовжки як висота Ейфелевої вежі (300 метрів).

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У 2004 році науковці підрахували, що ймовірність того, що Апофіс зіштовхнеться із Землею, складає 2,7%. Вчені припускали, що він міг би знищити місто розміром з Нью-Йорк.

Апофіс мав настільки загрозливий для світу вигляд, що його назвали на честь єгипетського змієподібного бога темряви й хаосу.

Однак у 2021 році астрономи оновили розрахунки та дізнались, що великий космічний камінь пролетить повз нашу планету. І щонайменше 100 років жодне зіткнення нам не загрожує.

Повз Землю пролетить астероїд

Однак існує 100% ймовірність того, що руйнівний астероїд колись ризикне зіткнутися з Землею.

"Питання в тому, коли і чи зможемо ми запобігти цьому, перш ніж це станеться", – сказав головний науковий співробітник Planetary Society Брюс Беттс.

Апофіс наблизиться до Землі в межах 32 тисяч кілометрів. Це означає, що він увійде в гравітаційне поле Землі, і два об'єкти діятимуть один на одного. Подібно до того, як Земля відчуває приливні сили, які створює Місяць, Апофіс відчуватиме приливні сили, що їх створює Земля.

Для вчених це також можливість дослідити, як захистити нашу планету від астероїда, який хоче в майбутньому зіштовхнутися зі Землею. Однак для розробки такої місії потрібні десятиліття, а Апофіс наблизиться до Землі менше ніж за 5 років.

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Тож до астероїда на космічному кораблі направлять місію NASA OSIRIS-APEX, яка вивчить вплив гравітації Землі на астероїд.

Вчені припускають, що це може спричинити мініастероїдні землетруси на Апофісі. Проліт цього каменя стане першою можливістю спостерігати за сейсмічною активністю астероїда.

Космічний корабель OSIRIS-APEX також може використовувати свої двигуни, щоб піднімати пил на астероїді. Завдяки цій можливості вчені дізнаються, наскільки міцна поверхня Апофіса, що дасть інформацію про те, як відхилити її в майбутньому, якщо це буде необхідно.