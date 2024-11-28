Забруднення повітря через пожежі спричиняє понад 1,5 мільйона смертей щороку – дослідження

Забруднення повітря, спричинене пожежами, щороку призводить до понад 1,5 мільйона смертей по всьому світі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, пише DW.

Найбільшу кількість смертей, спричинених забрудненням повітря через пожежі, зафіксовано у Китаї, Демократичній Республіці Конго, Індії, Індонезії та Нігерії.

Науковці прогнозують, що кількість смертей зростатиме в наступні роки через більш часті та інтенсивні лісові пожежі, які є наслідком зміни клімату.

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У період із 2000 по 2019 рік дослідники щорічно фіксували по 450 тисяч смертей, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями, спричиненими забрудненням повітря.

Ще 220 тисяч смертей спричинили респіраторні захворювання через дим і дрібнодисперсні частинки, які потрапляють у повітря під час пожеж.

Понад 90% із загальної кількості смертей, спровокованих забрудненням повітря, зафіксовано в країнах із низьким і середнім рівнями доходів. Майже 40% із них припадають на субсахарську Африку.

Автори дослідження наголосили на необхідності "термінових дій" для боротьби з проблемою смертності, пов’язаної із забрудненням повітря, а також звернули увагу на "кліматичну несправедливість", якої зазнають бідніші країни.

На початку листопада токсичний смог охопив Південну Азію – це спричинило масові затримки авіарейсів і закриття шкіл у столиці Індії та навколишніх районах. Основними причинами забруднення назвали спалювання сільськогосподарських залишків, викиди транспорту та промислову діяльність.

Минулого тижня уряд Еквадору оголосив 60-денний надзвичайний стан через лісові пожежі. У країні зафіксували 13 активних пожеж і серйозну посуху.

Раніше ми розповідали, що у 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня.