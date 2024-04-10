Минулого року через лісові пожежі в Європі вигоріло понад пів мільйона гектарів землі – звіт

2023-й став роком одних із найсильніших пожеж від початку століття

У 2023 році лісові пожежі в Європі були одними із найсильніших в цьому столітті. Через них вигоріло пів мільйона гектарів.

Надалі ситуація може лише погіршуватися, йдеться у звіті Європейської комісії, повідомляє Reuters.

За даними дослідників, протягом минулого року лісові пожежі випалили 504 тисячі гектарів – це вдвічі більше за площу Люксембургу.

Трьома найгіршими роками у XXI столітті за площею вигорілих територій були 2017-й (988,4 тисячі га), 2022-й (837,2 тисячі га) і 2007-й (588,3 тисячі га).

За даними дослідження, пожежі посилилися влітку 2023 року. Переважно, вони вразили Середземноморський регіон. У Греції, поблизу міста Александруполіс, сталася найбільша пожежа в Європі з 1980-х років – згоріло понад 96 тисяч га.

Аналіз за різними типами рослинності показав, що 37% згарищ вкривали чагарники та склерофіти (рослини, здатні переносити тривалу посуху), тоді як 26% (120 тисяч га) – ліси.

Почастішання лісових пожеж та їхня поява у регіонах, які раніше вважалися безпечними, є наслідком змін клімату. Згідно зі звітом про оцінку європейських кліматичних ризиків, ситуація надалі може погіршитися.

Попередні дані за перші три місяці 2024 року свідчать про майже подвійне перевищення середньої кількості пожеж. Однак вони не мали значного впливу з точки зору спалених площ.

У звіті також зазначено, що лісові пожежі спричинили близько 20 мегатонн викидів CO2. Це еквівалентно майже третині всіх викидів від міжнародної авіації в ЄС за один рік.

Нагадаємо, березень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень.