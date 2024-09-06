Як забруднене повітря і шум доріг впливають на здатність мати дітей? Відповідь вчених

Життя в забруднених містах може впливати на здатність мати дітей

Тривалий вплив забрудненого повітря та шуму, спричинений транспортом, може підвищувати ризик безпліддя.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі The BMJ, пише MedicalXpress.

Зокрема, забруднення повітря дрібними частками (PM2.5) збільшує ризик безпліддя у чоловіків, а шум від дорожнього руху – у жінок старших за 35 років.

Безпліддя – це проблема, яка сьогодні торкається кожної сьомої пари, що планує вагітність. Раніше вчені вже досліджували вплив забруднення повітря на якість сперми, але цього разу вони вирішили також перевірити, чи пов’язаний тривалий вплив шуму транспорту з безпліддям як у чоловіків, так і у жінок.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження охопило понад 900 тисяч жителів Данії віком 30-45 років, які планували завести дитину і не мали діагностованого безпліддя.

Результати показали, що вищий рівень забруднення повітря на 2,9 мкг/м³ протягом п’яти років збільшував ризик безпліддя у чоловіків на 24%.

Найбільш вразливими до впливу забрудненого повітря виявилися чоловіки віком 30-45 років. При цьому на репродуктивну здатність жінок такий тип забруднення не вплинув.

Шум від дорожнього руху, що перевищував норму на 10,2 децибел, підвищував ризик безпліддя на 14% серед жінок старших за 35 років. Цей зв’язок не був виявлений у молодших вікових групах жінок (30-35 років). Серед чоловіків незначне підвищення ризику було виявлене лише у віковій групі 37-45 років.

Науковці підкреслюють, що це дослідження має свої обмеження, оскільки воно є моніторинговим і не може прямо довести, що саме забруднення або шум викликають безпліддя.

Водночас вчені стверджують, що якщо ці результати будуть підтверджені в наступних дослідженнях, це може стати основою для нових політичних рішень щодо зменшення рівня забруднення повітря та шуму.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів розширив перелік послуг та актуалізував тарифи на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.