На Донеччині поліцейські будуть розшукувати батьків, які ховають дітей від евакуації

У Мирнограді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації.

Про це для "Радіо Свобода" розповів виконувач обов’язків очільника міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде – як ми працюватимемо з такими людьми. Будемо робити обхід по будинках… Особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів", – сказав Юрій Третяк.

Наразі, за словами виконувача обов’язків очільника міської військової адміністрації, у місті залишається близько 16 тисяч людей, серед них приблизно тисяча дітей.

Лінія фронту нині розташована менш ніж за 5 кілометрів від Мирнограда. Тому очільник Мирноградської громади закликає мешканців евакуюватися якомога швидше, адже далі ситуація лише погіршуватиметься.

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"Життя під постійними обстрілами. Можливо, без води й без світла. Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде", – додав він.

Як евакуюватися з Донецької області?

В ОВА розповіли, що раз на 8 днів з Донеччини вирушає евакуаційний потяг до Рівненської області. Після прибуття туди переселенці можуть отримати грошову компенсацію, якщо не отримували її раніше.

Усіх ВПО з Донеччини забезпечують безкоштовним житлом.

Також для евакуації є безоплатний потяг до Львівської та Закарпатської областей, переселенців також приймають у місті Решетилівка Полтавської області.

Загальна гаряча лінія для евакуації в Донецькій області діє за номером 0-800-500-121.

Можна також телефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.