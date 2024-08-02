"Втекла з дому, щоб лише виїхати у безпеку": як проходить евакуація людей з Торецька

Підрозділ Національної поліції "Білий Янгол" уже понад місяць проводить евакуацію цивільних людей з Торецька – міста на Донеччині, біля якого вже проходить лінія фронту.

Утім, деякі жителі Торецька досі не виїхали з міста попри постійні російські обстріли, розповідають журналісти проєкту "Український Свідок".

У новому відео "Свідок" показав, як відбувалася одна з евакуацій із прифронтового Торецька, а також поспілкувався із тими, хто лишається у місті.

Одна з містянок, 26-річна Аліна, попри все вирішила виїжджати і втекла від батьків, які були проти евакуації.

"Я виїхала всупереч волі батьків. Вони не відпускали, я втекла з дому, щоб лише виїхати у безпеку, – розповідає дівчина. – Вони боялись, що зі мною щось станеться дорогою. Але вони не розуміють, що тут страшно".

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Після виїзду Аліна планувала дістатись міста Дніпро, знайти там роботу та облаштовувати нове життя.

"Я в останній момент вирішила [виїжджати], тому що я вже боюся. Не знаю, що тут далі відбуватиметься. Зараз я стояла, і ракета [пролетіла] над головою. Ракети, снаряди… Це кошмар", – пригадувала Аліна.

Дівчина каже, що їй було шкода полишати батьків, але вона намагатиметься їх забрати.

"Хочу спробувати вмовити їх виїхати. Але поки не знаю як, бо скоро у Торецьк, можливо, і пускати не будуть. Я не впевнена, чи зможу сюди повернутись", – каже вона.

Шахтар, якого евакуювали поліціянти

Також співробітники Нацполіції евакуювали місцевого шахтаря та домовились про вивезення з Торецька літньої пари.

Врятувати подружжя просив їхній син. Спочатку вони відмовлялися від евакуації через господарство – картоплю та кролів, але поліціянтам вдалося домовитися із ними на виїзд у конкретний день.

Поліціянти кажуть, що жителі прифронтових міст часто відмовляються виїжджати через господарство чи домашніх тварин.

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Нагадаємо, з 26 червня 2024 року "Білий Янгол" разом із патрульною поліцією, ДСНС та місцевою владою евакуював 1340 людей з території Торецької міської територіальної громади. Серед них – 78 дітей.

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