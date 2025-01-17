Загроза від мін чи територій? Правозахисники обурені новою рекламою у метро Києва

Українська філія британської неурядової організації The HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, розмістила в київському метрополітені рекламу, яка обурила правозахисників.

На рекламному банері зображена жінка з дітьми, а текст повідомляє про "небезпеку" деокупованих територій, але там не уточнюється, що йдеться про мінну загрозу.

"Після деокупації території можуть нести загрозу. Не поспішай повертатися! Побачиш загрозу, телефонуй 101", – йдеться на банері.

На рекламу з невдалим формулюванням звернув увагу Роман Федорченко, консультант у галузі енергетики родом з Донеччини.

"Щось не так в цій комунікації. Території не несуть загрози, то наша земля, то дім для багатьох. Загрозу несуть вибухонебезпечні предмети. Варто було б застосувати однозначні формулювання з чіткими правилами поводження з небезпечними предметами", – написав Роман у Facebook.

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Адвокаційна директорка Центру прав людини ZMINA Альона Луньова зауважила, що меседж може бути інтерпретований як "не варто деокуповувати, бо небезпечно", оскільки на банері немає згадки про мінну небезпеку.

Засновниця Кримського правозахисного центру "Дія" Олександра Дворецька також відреагувала на рекламу, назвавши її шкідливою.

"Я подивилася профіль організації – це протимінна безпека. І, напевно, про це повинна бути реклама. Але вона, вочевидь, розроблена рукож*пою рекламною агенцією, яка не може провести фокус-групи чи хоча б показати сусіду по робочому столу результат. Тоді було б зрозуміло, що меседж донесено криво.

Як результат – за гроші, які виділені нам на допомогу на протимінну безпеку, ми отримуємо рекламу, що відлякує наших громадян. І це на багатотисячну щоденну аудиторію КП "Київський метрополітен", – висловилася правозахисниця.

Після хвилі критики на сторінці The HALO Trust Ukraine з'явився допис, у якому не було вибачень:

"Наша просвітницька кампанія спрямована на внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається до своїх домівок в райони, які були звільнені від окупації.

Нам шкода, що заклик про обережність на одному з просвітницьких банерів сприйняли як суворе застереження. Наша мета – попередити й вберегти, щоб люди уникали прихованої загрози, яку становлять міни та боєприпаси, що не розірвалися".

Однак зрештою у коментарях під своїм дописом представники організації перепросили за недоречний банер.

"Інформаційна кампанія була профінансована міжнародними партнерами і цей банер буде знято найближчим часом. Ми проводимо роботу над помилками та просимо вибачення за нечіткий меседж на банері, який викликав справедливе обурення", – кажуть у The HALO Trust Ukraine.

Нагадаємо, організація HALO Trust працює в Україні з 2015 року. Її основна діяльність – розмінування та інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.

Спочатку організація займалася гуманітарним розмінуванням на Донеччині та Луганщині, а від початку повномасштабного вторгнення розширила свою діяльність на Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську та Херсонську області.