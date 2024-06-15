"Не давала дозволу говорити від мого імені": військова медикиня прокоментувала рекламу білизни

Бойова медикиня заявила, що не давала згоди на участь у проєкті

Бойова медикиня Юлія Мала з позивним "Піранька" заявила, що не давала дозволу говорити від свого імені в рекламі бренду білизни brabrabra.

Напередодні банери із цитатою військової, яку нібито озвучує акторка Олена Кравець, з'явилися у київському метро.

Виявилося, що бойова медикиня не тільки не давала дозволу на висловлення своїх думок у проєкті "Одна за одну", а й узагалі не є авторкою слів, які їй приписують, повідомляє "Детектор медіа".

"Повторюю, інтерв’ю я не давала, і тим паче не дозволяла говорити від мого імені (знак оклику)", – написала Юлія у сторіс в Instagram.

Скриншот/mala_yuliia_/Instagram

ВІДЕО ДНЯ

Згодом бренд заявив про те, що припинить використовувати цитати, які стали частиною проєкту, через "непорозуміння" між brabrabra та партнерами.

"Наразі з усіма захисницями відбувся діалог. Ми принесли вибачення та зупиняємо використання цитат тих військовослужбовиць, які не бажають цього", – додали у бренді.

У свою чергу бойова медикиня у сторіс заявила про те, що не отримувала вибачень.

Із чого все почалося?

Днями у столичному метрополітені розмістили рекламу, на якій акторка Олена Кравець нібито говорить про складнощі жінок на фронті від імені Юлії Малої.

Про спільну кампанію під назвою "Одна за одну", покликану забезпечити якісними комплектами білизни захисниць на передовій, повідомили на сторінці бренду ще в січні 2023 року.

Від початку оголошення про кампанію brabrabra публікували знімки військовослужбовиць, які в рамках проєкту змогли отримати комплекти білизни. До фотографій жінок у білизні чи з нею в руках додавали слова подяки. Такий маркетинг ще тоді викликав обурення громадськості.

Тепер же суспільство відреагувало на те, що на рекламних банерах цитати про захисниць поєднали з фото акторки, яка не має стосунку до війська.

"Чому за військову говорить Олена Кравець? Що це за нонсенс?", – написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Микитенко.

У відповідь на критику виконавчої продюсерки та ведучої "Громадського радіо" Ани Море бренд написав, що інціатива не має облич через небажання наражати захисниць на небезпеку.

Як відреагував бренд?

Однак після суспільного обурення бренд пояснив свою позицію. Там зазначили, що в ході створення білизни для військовослужбовиць вони спілкувалися із захисницями, цитати яких і використали в рекламній кампанії.

brabrabra стверджують, що звернулися до інфлюенсерок за допомогою у розповсюдженні інформації. Крім Олени Кравець, у проєкті погодилися взяти участь блогерка Даша Квіткова та керівниця Superhumans Ольга Руднєва.

Читайте також : Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ. ФОТО

"Лише жінки на передовій можуть максимально чітко описати, чому білизна незручна, а інфлюенсери можуть дати вагомий розголос цій проблемі.

Ми не намагаємося прирівняти жінок у тилу та на передовій, а згуртувати суспільство, щоб допомогти тим, хто сьогодні нас захищає", – зауважили там.

Нагадаємо, раніше користувачів мережі обурили гасла на банерах лінії психологічної підтримки, які, на їх думку, можуть лише підсилити депресивні думки.

Згодом написи прибрали, а очільниця благодійного фонду, який запустив рекламу, принесла свої вибачення.