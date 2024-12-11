Застрягла білка і жаба у бульбашці: оголошено найкращі кумедні фото 2024 року

Фотопремія Nikon Comedy Wildlife Photography Awards, яка обирає найкращі кумедні знімки року, оголосила переможців-2024.

Серед них – застрягла у дуплі білка, богомол, що танцює, та жаба у бульбашці, йдеться на сайті конкурсу.

Фото року – "Застрягла білка", Мілко Маркетті

Маркетті зробив знімок 23 квітня 2022 року в одному з парків міста Равенна. З жовтня по березень це місце закрите для відвідувачів, однак фотографу дозволили в обмін на світлини встановити конструкцію для прихованої зйомки.

За кілька метрів від схованки у старому спиляному дереві було дупло, яке колись слугувало гніздом для дятлів. За словами Маркетті, до нього періодично заглядають білки.

"Знімок, який я обрав для участі в конкурсі Nikon Comedy Wildlife, одразу ж вразив мене дивною позою білки. Здається, що вона застрягла в дуплі. Але насправді це момент, коли білка відривається від опори на задніх лапах і залазить туди", – розповів автор знімка.

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"Застрягла білка" Milko Marchetti

Категорія "Комахи" – "Богомол Фламенко", Хосе Мігель Гальєго

Автор зробив світлину, коли повертався з фотопрогулянки.

"Я раптово зупинив машину на дорозі, коли побачив, що хтось наказує мені це зробити. Тоді я вперше побачив свого друга – фламандського богомола. Можете собі уявити обличчя інших автомобілів, які проїжджали повз і побачили машину з увімкненими фарами та відчиненими дверима, що зупинилася на узбіччі, і божевільного, який лежав на землі з фотоапаратом у руці", – жартує Гальєго.

"Богомол Фламенко" Jose Miguel Gallego Molina

Категорія "Рептилії та амфібії" – "Жаба у кулі", Еберхард Емке

"Я виявив цю жабу з головою в бульбашці під час фотосесії на ставку", – зазначив Емке.

"Жаба у кулі" Eberhard Ehmke

Категорія "Птахи" – "Крячок білощокий зазнав аварії при приземленні", Дам'ян Петков

"Вусатий крячок вдарився головою об камінь при спробі приземлитися", – описав знімок автор.

"Крячок білощокий зазнав аварії при приземленні" Damyan Petkov

Категорія "Риба та інші водні види" – "Несподівана зміна ролей", Пшемислав Якубчик

"Кожна роздратована і перевтомлена риба потребує зняття стресу, полюючи на білоголового орлана", – іронізує фотограф.

"Несподівана зміна ролей" Przemyslaw Jakubczyk

Юніорська категорія (до 16 років) – "Сови, що цілуються", Сартак Ранганадхан

"Наші батьки завжди знаходять спосіб поставити нас у незручне становище. Гадаю, це стосується і брамінських сичів. Було дійсно кумедне видовище – бачити двох сов, які намагаються усамітнитися, а їхнє маленьке потомство стоїть поруч з ними, посміхаючись і заплющивши очі", – прокоментував фото Ранганадхан.

"Сови, що цілуються" Sarthak Ranganadhan

Категорія "Молодий фотограф" (до 25 років) – "Незграбна усміхнена жаба", Кінгстон Там

"Моя мета – привернути увагу до наших лускатих та вологих друзів. Показати, що не тільки пухнасті тварини можуть бути милими й красивими.

Зрештою, я б хотів, щоб моя робота привернула більше уваги до збереження цих дивовижних рептилій та амфібій. Це було моєю мотивацією продовжувати робити те, що я роблю", – наголосив Кінгстон Там.

"Незграбна усміхнена жаба" Kingston Tam

Приз глядацьких симпатій – фото Тапані Ліннанмякі, на якому орлан-білохвіст розпушує своє пір'я

"Фотоапарат був розміщений на морській кризі на мішку з горіхами на рівні льоду. Я не міг повірити своїм очам, коли побачив це фото", – розповів автор.

Орлан-білохвіст розпушує пір'я Tapani Linnanmäki

Нагорода за дивовижне інтернет-портфоліо – "Танці під музику, рок-гітара, скручування, підняття ваги" 10-річного Флінна Тайтанунде-Лобба

"Білка прийшла в мій сад і почала грати з довгою палицею. Вона рухалася дуже швидко, кидаючись то туди, то сюди, підстрибуючи в повітрі й котячись по газону. Я почав фотографувати та зробив ці дивовижні знімки", – зазначив Тайтанунде-Лобб.

"Танці під музику, рок-гітара, скручування, підняття ваги" Flynn Thaitanunde-Lobb

Високо оцінені переможці

Нагадаємо, щорічна фотопремія "Фотограф дикої природи року" (Wildlife Photographer of the Year) оприлюднила номінантів у категорії "Приз глядацьких симпатій".

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