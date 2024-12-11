Застрягла білка і жаба у бульбашці: оголошено найкращі кумедні фото 2024 року
Фотопремія Nikon Comedy Wildlife Photography Awards, яка обирає найкращі кумедні знімки року, оголосила переможців-2024.
Серед них – застрягла у дуплі білка, богомол, що танцює, та жаба у бульбашці, йдеться на сайті конкурсу.
Фото року – "Застрягла білка", Мілко Маркетті
Маркетті зробив знімок 23 квітня 2022 року в одному з парків міста Равенна. З жовтня по березень це місце закрите для відвідувачів, однак фотографу дозволили в обмін на світлини встановити конструкцію для прихованої зйомки.
За кілька метрів від схованки у старому спиляному дереві було дупло, яке колись слугувало гніздом для дятлів. За словами Маркетті, до нього періодично заглядають білки.
"Знімок, який я обрав для участі в конкурсі Nikon Comedy Wildlife, одразу ж вразив мене дивною позою білки. Здається, що вона застрягла в дуплі. Але насправді це момент, коли білка відривається від опори на задніх лапах і залазить туди", – розповів автор знімка.
Категорія "Комахи" – "Богомол Фламенко", Хосе Мігель Гальєго
Автор зробив світлину, коли повертався з фотопрогулянки.
"Я раптово зупинив машину на дорозі, коли побачив, що хтось наказує мені це зробити. Тоді я вперше побачив свого друга – фламандського богомола. Можете собі уявити обличчя інших автомобілів, які проїжджали повз і побачили машину з увімкненими фарами та відчиненими дверима, що зупинилася на узбіччі, і божевільного, який лежав на землі з фотоапаратом у руці", – жартує Гальєго.
Категорія "Рептилії та амфібії" – "Жаба у кулі", Еберхард Емке
"Я виявив цю жабу з головою в бульбашці під час фотосесії на ставку", – зазначив Емке.
Категорія "Птахи" – "Крячок білощокий зазнав аварії при приземленні", Дам'ян Петков
"Вусатий крячок вдарився головою об камінь при спробі приземлитися", – описав знімок автор.
Категорія "Риба та інші водні види" – "Несподівана зміна ролей", Пшемислав Якубчик
"Кожна роздратована і перевтомлена риба потребує зняття стресу, полюючи на білоголового орлана", – іронізує фотограф.
Юніорська категорія (до 16 років) – "Сови, що цілуються", Сартак Ранганадхан
"Наші батьки завжди знаходять спосіб поставити нас у незручне становище. Гадаю, це стосується і брамінських сичів. Було дійсно кумедне видовище – бачити двох сов, які намагаються усамітнитися, а їхнє маленьке потомство стоїть поруч з ними, посміхаючись і заплющивши очі", – прокоментував фото Ранганадхан.
Категорія "Молодий фотограф" (до 25 років) – "Незграбна усміхнена жаба", Кінгстон Там
"Моя мета – привернути увагу до наших лускатих та вологих друзів. Показати, що не тільки пухнасті тварини можуть бути милими й красивими.
Зрештою, я б хотів, щоб моя робота привернула більше уваги до збереження цих дивовижних рептилій та амфібій. Це було моєю мотивацією продовжувати робити те, що я роблю", – наголосив Кінгстон Там.
Приз глядацьких симпатій – фото Тапані Ліннанмякі, на якому орлан-білохвіст розпушує своє пір'я
"Фотоапарат був розміщений на морській кризі на мішку з горіхами на рівні льоду. Я не міг повірити своїм очам, коли побачив це фото", – розповів автор.
Нагорода за дивовижне інтернет-портфоліо – "Танці під музику, рок-гітара, скручування, підняття ваги" 10-річного Флінна Тайтанунде-Лобба
"Білка прийшла в мій сад і почала грати з довгою палицею. Вона рухалася дуже швидко, кидаючись то туди, то сюди, підстрибуючи в повітрі й котячись по газону. Я почав фотографувати та зробив ці дивовижні знімки", – зазначив Тайтанунде-Лобб.
Високо оцінені переможці
Нагадаємо, щорічна фотопремія "Фотограф дикої природи року" (Wildlife Photographer of the Year) оприлюднила номінантів у категорії "Приз глядацьких симпатій".