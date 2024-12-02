Вулкан чи химерний краб: номінанти на приз глядацьких симпатій премії Wildlife Photographer

Щорічна фотопремія "Фотограф дикої природи року" (Wildlife Photographer of the Year) оприлюднила номінантів у категорії "Приз глядацьких симпатій".

Їх відібрали із 60 тисяч робіт, йдеться на сайті Natural History Museum.

"Цьогорічна добірка фотографій до шістдесятої річниці конкурсу є справді винятковою, і ми з нетерпінням чекаємо, хто ж стане фаворитом публіки!" – наголосив директор музею Дуглас Гурр.

Всього за приз змагаються 25 фотографів. Ось деякі з них.

"Цікавий зв'язок" Нори Мілліган

На знімку зображений шимпанзе на півдорозі до дерева, який дивиться крізь гілки та листя просто в камеру.

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Авторка фото Нома Мілліган сфотографувала його у лісі в Габоні. Разом із гідом вони гуляли місцевістю – і раптом почула шелест. За мить з'явилася група шимпанзе, яка почала лазити по деревах неподалік. Перед тим, як зникнути з виду, великий самець зупинився і подивився прямо на Нору.

"Цікавий зв'язок" Nora Milligan

"Прибуття" Бреда Леу

На світлині можна побачити пустельний пейзаж з великим каналом посередині. Вздовж нього до камери рухається стіна води.

Бред Леу зробив фото у Південній Австралії. На ньому – паводок, який почався у Квінсленді й подолав понад 1000 кілометрів.

Щоб зазнімкувати природне явище, Бред летів на гелікоптері та боровся не лише з бурхливою водою, але й з сильним вітром, пиловою бурею та проливним дощем.

"Прибуття" Brad Leue

"Підступна атака" Ерленда Гарберга

Гарберг зазнімкував момент полювання. Птах фульмар змахує крилами, щоб злетіти з поверхні моря, а на задньому плані до нього рухається біле ведмежа із роззявленою пащею.

Поки його мати та брат із сестрою займалися тушею моржа, у цього хижака були інші плани. Пірнувши під воду і погравшись з водоростями, на поверхні ведмежа помітило фульмара. Він знову і знову намагався зловити птаха, але марно.

"Підступна атака" Erlend Haarberg

"Дрейфівна вечеря" Ноама Кортлера

Химерний краб-декоратор махає руками над головою, сидячи на напівпрозорій блакитній губці. Він прочісує воду в надії зловити свою вечерю – планктон.

Ноам знайшов краба під час нічного пірнання біля узбережжя острова Комодо, Індонезія.

"Дрейфівна вечеря" Noam Kortler

"Немає доступу" Єна Вуда

Вуд зафіксував на камеру прогулянку борсука вулицею. Він дивиться вгору на графіті на стіні, на якому зображений його родич, що стоїть на задніх лапах і розмахує двома пістолетами.

Фото зроблене у місті Сент-Леонардс-он-Сі, Велика Британія.

"Немає доступу" Ian Wood

"Слонова землерийка щось нюхає" Пйотра Наскрецького

Слонова землерийка йшла лісовою галявиною в Національному парку Горонгоса (Мозамбік) і на мить зупинилася, щоб подивитися в камеру Наскрецького.

"Слонова землерийка щось нюхає" Piotr Naskrecki

"Зустріч на болоті" Майкла Форсберга

З лівого боку зображення стоїть зігнутий чоловік, одягнений у біле простирадло та з ляльковою головою журавля у руці. Справа – справжній білий американський журавель, який за ним спостерігає.

Фосберг задокументував процес спілкування біолога із птахом.

"Зустріч на болоті" Michael Forsberg

"Край ночі" Джесса Фіндлі

На фото освітлена спалахом камери сова вилітає крізь відчинені двері хліва в нічне небо.

Фіндлі провів кілька ночей у кемпінгу поблизу Ванкувера (Канада), щоб вивчити нічні звички птаха, який гніздився в сараї.

"Край ночі" Jess Findlay

"Земля і небо" Франциска Негроні

Вулкан вкривають дві хмари, одна над іншою. Середина цих хмар підсвічена червоним кольором від лави.

На світлині – чилійський вулкан Вільяррика, який є найактивнішим у країні. Франциско Негроні регулярно їздить фотографувати його, оскільки той відомий своєю непередбачуваною поведінкою.

"Земля і небо" Francisco Negroni

Нагадаємо, конкурс "Фотограф дикої природи року" оголосив переможців-2024. Першість здобула світлина з пуголовками.