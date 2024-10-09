Конкурс "Фотограф дикої природи-2024" оголосив переможців: першість здобула світлина пуголовків

Цього року фотопремія отримала понад 59 тисяч заявок від охочих долучитися до конкурсу

Відбулася 60-та щорічна премія "Фотограф дикої природи" (Wildlife Photographer of the Year). Головну нагороду заходу отримав канадець Шейн Гросс за захопливий знімок ланцюжків пуголовків, що плавають у ставку.

На зображенні, яке має назву "Рій життя" (The Swarm of Life), фотограф зазнімкував зграї чорнильно-чорних та золотистих пуголовків жаби західної американської у водах Британської Колумбії (Канада), розповіли організатори конкурсу.

Фотограф Шейн Гросс "Фотограф дикої природи"

На думку журі премії, фото канадського журналіста з охорони морської природи не лише демонструє повсюдну красу природи, але також ілюструє, як тварини, рослини та довкілля нерозривно пов’язані між собою.

"Судді були зачаровані поєднанням світла, енергії та зв’язку між довкіллям і пуголовками. Ми були однаково захоплені можливістю додати новий вид [тварин] до архіву "Фотографа дикої природи", – поділилася враженнями фоторедакторка і голова журі конкурсу Кеті Моран.

ВІДЕО ДНЯ

У номінації "Молодий фотограф дикої природи" першість здобув Алексіс Тінкер-Цавалас, якому вдалося зробити знімки малинового ногохвістку (шкідника ряду членистоногих) поруч із пліснявою, що роздувається.

Алексіс Тінкер-Цавалас/"Фотограф дикої природи"

Цих дрібних істот фотограф знайшов під колодою. Організатори розповідають, що перед автором світлини стояло непросте завдання, адже ногохвістка не лише має винятково малі розміри, а ще й вирізняється швидкістю.

Для того, аби створити чітке зображення, Алексіс Тінкер-Цавалас створив 36 фотографій із різкою фокусною відстанню, аби згодом об’єднати їх в один цілісний знімок.

"Фотограф, який намагається зафіксувати цей момент, використовує не тільки велику майстерність, але й неймовірну увагу до деталей, терпіння та наполегливість

Побачити макрозображення двох видів з такою майстерністю – це виняткове досягнення", – вважає Кеті Моран.

Зображення Джона Е. Марріотта з канадський лісів отримало відзнаку в категорії "Портрети тварин".

Джон Е. Марріотт/"Фотограф дикої природи"

Щоб зробити цю світлину, чоловік майже тиждень стежив за групою рисей. Аби пробиратися через засніжені ліси та не налякати тварин, він використовував снігоступи та мав легке спорядження для камери.

У номінації "Поведінка: безхребетні" журі обрали переможцем німця Інго Арндта, який задокументував розчленування червоними лісовими мурахами туруна зморшкуватого.

Інго Арндт/"Фотограф дикої природи"

"Весь у мурахах" – описав себе фотограф після того, як кілька хвилин пролежав поблизу гнізда комах, спостерігаючи, як вони розділяють мертвого жука на маленькі шматочки.

Фотографія дитинча макаки, яке спить на руках у матері, отримала перемогу у номінації "Поведінка: ссавці". Знімок створив шрі-ланкієць Хіккадува Ліянаге Прасанти Внода на північному-заході острова.

Хіккадува Ліянаге Прасанти Внода/"Фотограф дикої природи"

Цьогоріч найкращим фотографом підводного світу став Метью Сміт. На його знімку зображено морського леопарда під льодом Антарктики.

Метью Сміт/"Фотограф дикої природи"

"Сірий, похмурий настрій задає потойбічне тло, яке підкреслює розрив між наземним і водним. Один морський леопард, який дивиться прямо в камеру, виглядає майже як вартовий, який застерігає людство щодо скорочення морського льоду, від якого він залежить", – говорить фотожурналіст та суддя змагань Тоні Ву.

Журі премії також обрали кращий знімок у номінації "Фотожурналістика". Ним стало фото, на якому слідчий поліції Лондона витирає пил у пошуках відбитків пальців на конфіскованому бивні тварини.

Зображення зробила Брітта Ящинські.

Брітта Ящинські/"Фотограф дикої природи"

Нагороду за портфоліо висхідної зірки отримав Сейдж Оно зі США, який зафіксував рясне життя навколо гігантських водоростей у Національному морському заповіднику Монтерей-Бей. На фото зображено голозяберних – морських равликів без панцира, яких також називають морськими слимаками.

Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи" Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи" Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи" Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи" Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи" Сейдж Оно/"Фотограф дикої природи"

Зображення всіх переможців цьогорічної премії можна знайти за посиланням.

"Фотограф дикої природи" – щорічний конкурс, який заснували в 1964 році. Його метою є розкрити красу, дивовижність та вразливість світу природи.

Читайте також : Битва бджіл та спарювання левів: 15 найкращих фото дикої природи у 2024 році

Цьогоріч премія отримала рекордні 59 тисяч заявок із 117 країн та територій. Виставка переможних фотографій відкриється 11 жовтня 2024 року в Музеї історії природи в Лондоні.

Раніше фотопремія Rewilding Europe Award оголосила переможців конкурсу – фотографів, який створили кращі світлини на тему ревайлдингу – повернення диких видів у природне середовище.