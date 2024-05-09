Спершу вирок, потім – звільнення: Зеленський відповів на петицію щодо розірвання контракту з ректором КНУ

В офіційній відповіді зазначили, що, перш ніж звільнити ректора з посади, суд має встановити його вину.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо розірвання контракту з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Звільнення стане можливим, якщо суд встановить вину Володимира Бугрова, йдеться в офіційній відповіді глави держави.

"Перш ніж притягти до кримінальної відповідальності зазначеного у зверненні керівника університету чи звільнити його з посади, необхідно здійснити перевірку викладених відомостей уповноваженими органами", – зазначили в тексті відповіді, навівши положення Конституції України, відповідно до якого особа вважається невинуватою, доки її провину не встановив суд.

Автор петиції Максим Луцик також закликав президента внести до закону "Про вищу освіту" зміни, які передбачають обов’язкове звільнення керівників закладів вищої освіти за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку. Зеленський відповів, що відповідальність за це вже передбачена чинними законами України.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету міністрів України та Офісу Генерального прокурора з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання і поінформувати автора звернення про результати", – йдеться в документі.

Нагадаємо, петиція щодо звільнення ректора КНУ Володимира Бугрова набрала необхідну кількість голосів 12 квітня. У тексті Максим Луцик згадував розслідування про розкрадання та махінації з коштами, виділеними на ремонт укриттів та харчування курсантів закладу освіти.

Раніше журналісти виявили, що Бугров має у власності квартиру вартістю в 3,5 мільйона гривень – коштів на таке житло, відповідно до його декларації, ректор не мав.