"На захисті неба": прикордонники показали, як збивають "Шахеди"

Вже другий рік Україна потерпає від російських атак іранськими дронами "Шахед". Для ефективнішої протидії цій загрозі сили оборони створили мобільні вогневі групи.

Як збивають "Шахеди" на Півдні країни – розповіли й показали у Державній прикордонній службі.

Сьогодні мобільні вогневі групи працюють по усій країні. Головне їхнє завдання – знищення дронів-камікадзе. Велику частину особового складу таких груп складають саме прикордонники.

"Спочатку від передових постів ми чуємо про його ("Шахеда" – ред.) проходження – за звуком, по "Ефіру". Далі бачимо, як працюють попередні групи, і вже від цього переміщуємося. Ми мобільні завдяки пікапу. Кулеметник залишається на кузові, решта – переїжджає і веде полювання", – описує процес збиття дронів кулеметник Богдан.

За його словами, "Шахеди" збивають кулями калібром від 12 мм. Інші у цьому випадку малоефективні. Головне завдання – пошкодити паливну систему, двигун, операційну систему – його "мізки". Інакше дрон хоч і буде "дірявим", але долетить до цілі.

Прикордонник на псевдо "Замок" розповідає, найбільша складність – "зловити" безпілотник. Роблять це за допомогою прожектора. Він може освітити до кілометра.

"Якщо погода хороша, то між звуком від "Шахеда" і справжнім підльотом невелика різниця. Коли погода вітряна, він може летіти далеко, а здаватиметься, що вже позаду. Треба швидко знайти", – ділиться "Замок".

Командир підрозділу ДПСУ Олег пояснює, гриб, який можна побачити після вибуху, є детонуванням вибухової частини "Шахеду”. Сам безпілотник у цей момент розлітається на маленькі шматки.

"Одного разу дрон пролітав дуже швидко – секунд 10. Вже з останніх патронів дострілювали, повернулися – а там за спиною вогневий гриб радіусом метрів 50", – згадує військовий.

Якщо є частини "Шахеду", які можна вивчити, вони передаються компетентним службам. Решту збирають для підтвердження збиття – ті, де є бортовий номер, серія.

За словами кулеметника Костянтина, найбільша мотивація у цій роботі – знати, що його сім’я та інші сім’ї у безпеці.

"Це мотивує. Якщо ти його "вкладеш", чиясь родина зможе спокійно спати – без тривог, без біганини у підвали. Тому що ми на захисті неба", – зазначає він.

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