Коли на Землі пройшов перший дощ? Учені знайшли відповідь у первісних кристалах

Прісна вода вперше з'явилася на поверхні Землі приблизно 4 мільярди років тому. Це на 500 мільйонів років раніше, ніж вважалося досі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, повідомляє ScienceAlert.

Вчені дослідили ізотопи кисню, які збереглися у давніх мінералах, знайдених на заході Австралії. Там, серед пагорбів Джека Хіллса, є найстаріші матеріали земної кори – їм уже 4,4 мільярда років.

Це місце сьогодні дуже сухе і пустельне, але вчені знайшли підтвердження того, що тут колись ішли дощі. Докази збереглися в кристалах циркону, які утворилися на самому початку історії Землі.

"Ми виявили дуже легкі ізотопи у кристалах циркону, які свідчать про те, що вже 4 мільярди років тому на Землі була прісна вода", – каже геолог Хамед Гамалелдін з Кертинського університету в Австралії.

Вчені проаналізували ці крихітні зерна циркону, щоб визначити, які ізотопи кисню були в магмі, з якої вони утворилися. Виявилося, що ці циркони мали такі легкі ізотопи, які могли утворитися тільки під впливом прісної води.

"Це відкриття кидає виклик теорії, що 4 мільярди років тому вся Земля була покрита океаном. Виявляється, суша і прісна вода з'явилися набагато раніше, ніж ми думали", – зазначають науковці.

Це відкриття має важливе значення для розуміння того, як на Землі виникло життя. Раніше вважалося, що перші живі організми з'явилися на планеті близько 3,5 мільярда років тому, але тепер з'ясувалося, що умови для життя тут могли виникнути набагато раніше.

Ці нові дані підтверджують теорію "холодної ранньої Землі", згідно з якою планета незадовго після свого формування була достатньо прохолодною для утримання на поверхні води та океанів.

"Це відкриття є значним кроком вперед у нашому розумінні ранньої історії Землі і відкриває нові можливості для дослідження витоків життя", – каже геонауковець Хьюго Олієрук з Кертінського університету.

Раніше ми розповідали, що вчені зробили новий крок, щоб з'ясувати джерело походження життя на Землі. Вони провели експеримент, щоб відтворити умови, в яких утворилися біополімери – сполуки, необхідні для створення живого організму.