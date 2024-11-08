Притулок "Домажир" прихистив врятовану пару бурих ведмедів з Донеччини: як почуваються звірі

Ведмежий притулок "Домажир" на Львівщині прихистив двох бурих ведмедів, яких врятували з-під обстрілів на Донеччині.

Самець і самиця, які раніше жили у приватному зоопарку в місті Білицьке Покровського району, прибули до нового тимчасового дому 7 листопада.

Поки що вони не мають імен, але почуваються добре, розповіла "Українській правді. Життя" комунікаційниця притулку Ольга Федорів.

"Наша організація прийняла двох бурих ведмедів, які були врятовані з прифронтової зони в Донецькій області. Приватний зоопарк у Білицькому зазнав ракетних ударів наприкінці вересня і потім знову в жовтні, що призвело до загибелі деяких тварин", – сказала Ольга.

Ведмідь і ведмедиця раніше жили у приватному зоопарку в місті Білицьке

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Двійко бурих ведмедів разом з іншими жителями зоопарку евакуював Центр порятунку диких тварин Наталії Попової.

Після цього ведмедя-самця одразу перевезли у "Домажир", а самиця якийсь час перебувала у притулку White Rock Bear Shelter.

Тварини живуть у ведмежих будиночках і проходять карантин

Поки що тварини живуть у ведмежих будиночках і проходять карантин, але потім їх випустять у великий вольєр. За словами Ольги, вчора у ведмедів був стрес після переїзду, але вони вже більш-менш адаптувалися.

"Транспортування було успішним попри всі труднощі. Ведмеді потребують спеціального догляду, тому що вони врятовані зі страшних умов, відповідно, вони були налякані й мали стрес.

Наші доглядачі будуть постійно біля них, щоб стежити за поведінкою і самопочуттям тварин. Наразі стан здоров'я ведмедів нормальний, навіть хороший. Поранень від ракетних обстрілів у них немає", – каже Ольга Федорів.

Ведмежий притулок "Домажир" уже не вперше приймає ведмедів із травмами війни. У притулку досі проживає ведмідь Бахмут, якого українські військові врятували у вересні 2022 року.

Військові робили обхід території у Бахмуті, коли біля одного з приватних будинків помітили клітку з покинутим ведмедем.

Врятованим ведмедям поки що не дали імен

"Там уже не було людей, ведмідь був виснажений, ледве стояв. Військові почали підгодовувати його, давали йому воду…

Потім вони звернулися до організації UAnimals, яка організувала порятунок і евакуацію ведмедя до нашого притулку. Зараз він тут проживає і готується до зимового періоду", – додає Ольга.

А двоє ведмедів, яких привезли вчора, живуть у "Домажирі" тимчасово. Коли будуть готові всі необхідні документи, звірі поїдуть до іншого притулку за кордон.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року бійці ЗСУ врятували з-під обстрілів азійського чорного ведмедя на ім'я Ямпіль. У 2024 році старенький ведмідь помер у своєму новому помешканні у Шотландії.