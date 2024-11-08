Притулок "Домажир" прихистив врятовану пару бурих ведмедів з Донеччини: як почуваються звірі
Ведмежий притулок "Домажир" на Львівщині прихистив двох бурих ведмедів, яких врятували з-під обстрілів на Донеччині.
Самець і самиця, які раніше жили у приватному зоопарку в місті Білицьке Покровського району, прибули до нового тимчасового дому 7 листопада.
Поки що вони не мають імен, але почуваються добре, розповіла "Українській правді. Життя" комунікаційниця притулку Ольга Федорів.
"Наша організація прийняла двох бурих ведмедів, які були врятовані з прифронтової зони в Донецькій області. Приватний зоопарк у Білицькому зазнав ракетних ударів наприкінці вересня і потім знову в жовтні, що призвело до загибелі деяких тварин", – сказала Ольга.
Двійко бурих ведмедів разом з іншими жителями зоопарку евакуював Центр порятунку диких тварин Наталії Попової.
Після цього ведмедя-самця одразу перевезли у "Домажир", а самиця якийсь час перебувала у притулку White Rock Bear Shelter.
Поки що тварини живуть у ведмежих будиночках і проходять карантин, але потім їх випустять у великий вольєр. За словами Ольги, вчора у ведмедів був стрес після переїзду, але вони вже більш-менш адаптувалися.
"Транспортування було успішним попри всі труднощі. Ведмеді потребують спеціального догляду, тому що вони врятовані зі страшних умов, відповідно, вони були налякані й мали стрес.
Наші доглядачі будуть постійно біля них, щоб стежити за поведінкою і самопочуттям тварин. Наразі стан здоров'я ведмедів нормальний, навіть хороший. Поранень від ракетних обстрілів у них немає", – каже Ольга Федорів.
Ведмежий притулок "Домажир" уже не вперше приймає ведмедів із травмами війни. У притулку досі проживає ведмідь Бахмут, якого українські військові врятували у вересні 2022 року.
Військові робили обхід території у Бахмуті, коли біля одного з приватних будинків помітили клітку з покинутим ведмедем.
"Там уже не було людей, ведмідь був виснажений, ледве стояв. Військові почали підгодовувати його, давали йому воду…
Потім вони звернулися до організації UAnimals, яка організувала порятунок і евакуацію ведмедя до нашого притулку. Зараз він тут проживає і готується до зимового періоду", – додає Ольга.
А двоє ведмедів, яких привезли вчора, живуть у "Домажирі" тимчасово. Коли будуть готові всі необхідні документи, звірі поїдуть до іншого притулку за кордон.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року бійці ЗСУ врятували з-під обстрілів азійського чорного ведмедя на ім'я Ямпіль. У 2024 році старенький ведмідь помер у своєму новому помешканні у Шотландії.